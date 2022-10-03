Алтайский бизнес сможет проводить удаленную идентификацию физических лиц

МТС запустила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса — ID Scan RIM (Remote Identification Module). С его помощью компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Помимо этого, сервис позволит в десять раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации.

Решение ориентировано на кредитные организации, МФО, брокеров, страховые компании, а также тех, кто удаленно работает с физическими лицами. Это первое на российском рынке решение, которое объединяет в своем контуре семь систем по сбору данных, их распознаванию и проверке.

ID Scan RIM — это модульное решение, которое интегрируется в сайт или мобильное приложение компании по открытому API и встраивается в любой пользовательский путь. Компания, работающая с ID Scan RIM, может самостоятельно выбирать любой удобный способ идентификации клиента: через распознавание паспорта, данные телеком-оператора, ЕСИА, традиционное анкетирование и др. Физическое лицо получает ссылку на веб-страницу и выбирает способ заполнения паспортных данных. После этого сервис верифицирует и обогащает данные и в течение одной минуты отправляет организации ответ, на основании которого может быть принято решение о дальнейшем взаимодействии с этим пользователем.

Проверка данных в рамках сервиса осуществляется несколькими способами. Первый предполагает проверку связки ФИО и паспортных данных через открытые системы ФНС и МВД. Второй способ — верификация связки ФИО и номера телефона для подтверждения информации что клиент, который осуществляет запрос на оказание услуги, использует указанный номер телефона. По запросу компании полученные от клиента данные могут быть обогащены информацией, собранной на основании источников открытых данных: анализ кредитных рисков по данным бюро кредитных историй; сведения о банкротстве и исполнительному делопроизводству; задолженность по налоговым начислениям и др.