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Алтайский депутат рассказал, как изменить местную власть, чтобы дать импульс селу

Местному самоуправлению нужно дать больше власти и прав, чтобы для сельской местности открылись новые перспективы. Так считает депутат Госдумы Александр Терентьев. Тему затронули во время встречи парламентария со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

В конце 2021 года в Госдуму внесли законопроект о реформе местного самоуправления. Если коротко, то у поселений и районов власть могут забрать, передав ее на уровень городских и муниципальных округов.

По мнению Терентьева, у местного самоуправления нужно не отнимать власть, а добавить им полномочий и возможностей.

Он напомнил, что система МСУ была рассчитана на то, чтобы вовлечь жителей муниципалитетов в управление. Она создавалась по итальянской модели, но без одного важного пункта: коммуны в Италии имеют право участвовать в бизнесе, наши муниципалитеты по закону не могут этого делать.

«Это право надо дать», считает парламентарий, так как это откроет не только новые экономические перспективы для поселений, но и повысит уровень компетентности управленцев на местах.

Тогда не будет печальных примеров, когда некогда цветущая деревня превращается с приходом нового главы в пустырь.

Есть также проблема компетентности кадров тех, кто наделен властью. Это можно решить лишь жестким реформированием системы образования, уверен справоросс.

Во-первых, сделать образование бесплатным. Во-вторых, повысить стипендии до прожиточного минимума и градировать их по уровню знания. В-третьих, сделать ступени — техническое профессионально-техническое, чтобы кадры готовились на современном оборудовании и технике и именно те специалисты, которые нужны на производстве.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

«Барнаул — столица аграрного региона превратилась в рынок. Вместо промышленных предприятий одни торговые центры. Почему и работы нет. Но это же нонсенс! Производство конкурентной продукции — это основа! Затем уже торговля и прочее», — резюмировал депутат.

В конце 2021 года в Госдуму внесли законопроект о реформе местного самоуправления. Если коротко, то у поселений и районов власть могут забрать, передав ее на уровень городских и муниципальных округов.

По мнению Терентьева, у местного самоуправления нужно не отнимать власть, а добавить им полномочий и возможностей.

Он напомнил, что система МСУ была рассчитана на то, чтобы вовлечь жителей муниципалитетов в управление. Она создавалась по итальянской модели, но без одного важного пункта: коммуны в Италии имеют право участвовать в бизнесе, наши муниципалитеты по закону не могут этого делать.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

«Это право надо дать», считает парламентарий, так как это откроет не только новые экономические перспективы для поселений, но и повысит уровень компетентности управленцев на местах.

Тогда не будет печальных примеров, когда некогда цветущая деревня превращается с приходом нового главы в пустырь.

Есть также проблема компетентности кадров тех, кто наделен властью. Это можно решить лишь жестким реформированием системы образования, уверен справоросс.

Во-первых, сделать образование бесплатным. Во-вторых, повысить стипендии до прожиточного минимума и градировать их по уровню знания. В-третьих, сделать ступени — техническое профессионально-техническое, чтобы кадры готовились на современном оборудовании и технике и именно те специалисты, которые нужны на производстве.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

«Барнаул — столица аграрного региона превратилась в рынок. Вместо промышленных предприятий одни торговые центры. Почему и работы нет. Но это же нонсенс! Производство конкурентной продукции — это основа! Затем уже торговля и прочее», — резюмировал депутат.

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