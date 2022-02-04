Алтайский депутат рассказал, как изменить местную власть, чтобы дать импульс селу

Местному самоуправлению нужно дать больше власти и прав, чтобы для сельской местности открылись новые перспективы. Так считает депутат Госдумы Александр Терентьев. Тему затронули во время встречи парламентария со студентами Алтайского филиала РАНХиГС.

В конце 2021 года в Госдуму внесли законопроект о реформе местного самоуправления. Если коротко, то у поселений и районов власть могут забрать, передав ее на уровень городских и муниципальных округов.

По мнению Терентьева, у местного самоуправления нужно не отнимать власть, а добавить им полномочий и возможностей.

Он напомнил, что система МСУ была рассчитана на то, чтобы вовлечь жителей муниципалитетов в управление. Она создавалась по итальянской модели, но без одного важного пункта: коммуны в Италии имеют право участвовать в бизнесе, наши муниципалитеты по закону не могут этого делать.

«Это право надо дать», считает парламентарий, так как это откроет не только новые экономические перспективы для поселений, но и повысит уровень компетентности управленцев на местах.

Тогда не будет печальных примеров, когда некогда цветущая деревня превращается с приходом нового главы в пустырь.

Есть также проблема компетентности кадров тех, кто наделен властью. Это можно решить лишь жестким реформированием системы образования, уверен справоросс.

Во-первых, сделать образование бесплатным. Во-вторых, повысить стипендии до прожиточного минимума и градировать их по уровню знания. В-третьих, сделать ступени — техническое профессионально-техническое, чтобы кадры готовились на современном оборудовании и технике и именно те специалисты, которые нужны на производстве.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

«Барнаул — столица аграрного региона превратилась в рынок. Вместо промышленных предприятий одни торговые центры. Почему и работы нет. Но это же нонсенс! Производство конкурентной продукции — это основа! Затем уже торговля и прочее», — резюмировал депутат.

В конце 2021 года в Госдуму внесли законопроект о реформе местного самоуправления. Если коротко, то у поселений и районов власть могут забрать, передав ее на уровень городских и муниципальных округов.

По мнению Терентьева, у местного самоуправления нужно не отнимать власть, а добавить им полномочий и возможностей.

Он напомнил, что система МСУ была рассчитана на то, чтобы вовлечь жителей муниципалитетов в управление. Она создавалась по итальянской модели, но без одного важного пункта: коммуны в Италии имеют право участвовать в бизнесе, наши муниципалитеты по закону не могут этого делать.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

«Это право надо дать», считает парламентарий, так как это откроет не только новые экономические перспективы для поселений, но и повысит уровень компетентности управленцев на местах.

Тогда не будет печальных примеров, когда некогда цветущая деревня превращается с приходом нового главы в пустырь.

Есть также проблема компетентности кадров тех, кто наделен властью. Это можно решить лишь жестким реформированием системы образования, уверен справоросс.

Во-первых, сделать образование бесплатным. Во-вторых, повысить стипендии до прожиточного минимума и градировать их по уровню знания. В-третьих, сделать ступени — техническое профессионально-техническое, чтобы кадры готовились на современном оборудовании и технике и именно те специалисты, которые нужны на производстве.

Встреча депутата Госдумы Александра Терентьева со студентами Алтайского филиала РАНХиГС. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.