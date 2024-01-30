Алтайский край может потерять более 320 тыс. жителей к 2045 году

Алтайский край к 2045 году потеряет более 15% населения, заявили в Росстате. При этом в Республике Алтай число жителей может увеличиться. Демографический прогноз в региональном разрезе опубликовали на сайте ведомства.

Население Алтайского края в 2045 году составит 1,788 млн человек. Сейчас в регионе — 2,111 млн жителей. Получается, что за 20 лет население может сократиться на 323 тыс. жителей, или на 15,3%.

Соотношение мужчин и женщин в регионе тоже изменится. Если сейчас на 1000 мужчин приходится 1194 женщины, то через 20 лет будет 1000 к 1179.

Тем временем в Республике Алтай ситуация иная. Население там, по прогнозу, вырастет на 13 тыс. до 224,3 тыс. человек.

Кстати, в Алтайском крае стали реже умирать, но меньше рожать.

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