30 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Алтайский край может потерять более 320 тыс. жителей к 2045 году

Алтайский край к 2045 году потеряет более 15% населения, заявили в Росстате. При этом в Республике Алтай число жителей может увеличиться. Демографический прогноз в региональном разрезе опубликовали на сайте ведомства.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Население Алтайского края в 2045 году составит 1,788 млн человек. Сейчас в регионе — 2,111 млн жителей. Получается, что за 20 лет население может сократиться на 323 тыс. жителей, или на 15,3%.

Соотношение мужчин и женщин в регионе тоже изменится. Если сейчас на 1000 мужчин приходится 1194 женщины, то через 20 лет будет 1000 к 1179.

Тем временем в Республике Алтай ситуация иная. Население там, по прогнозу, вырастет на 13 тыс. до 224,3 тыс. человек.

Кстати, в Алтайском крае стали реже умирать, но меньше рожать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость