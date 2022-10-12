12 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский край попал в последнюю 20-ку в рейтинге по материальному благополучию населения

Алтайский край попал в последние 20 регионов в рейтинге по материальному благополучию населения от РИА Новости.

В Алтайском районе Алтайского края.
В Алтайском районе Алтайского края.
altayrealt.ru

Алтайский край занимает 73 место из 89 российских регионов. По итогам 2021 года он получил 21 рейтинговый бал, а за позапрошлый год — 19.

Республика Алтай оказалась 81 месте. Ее балл за прошлый год — 7. Он почти не изменился с 2020 года.

Первую тройку занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Чукотский автономный округ (92,8 балла) и Магаданская область (92,7 балла).

На последних местах оказались Карачаево-Черкесская Республика (5,9 баллов), Республика Тыва (1,5 балла) и Республика Ингушетия (1 балл).

По недавно присоединившимся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях данных пока нет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость