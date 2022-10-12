Алтайский край попал в последнюю 20-ку в рейтинге по материальному благополучию населения

Алтайский край попал в последние 20 регионов в рейтинге по материальному благополучию населения от РИА Новости .

Алтайский край занимает 73 место из 89 российских регионов. По итогам 2021 года он получил 21 рейтинговый бал, а за позапрошлый год — 19.

Республика Алтай оказалась 81 месте. Ее балл за прошлый год — 7. Он почти не изменился с 2020 года.

Первую тройку занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Чукотский автономный округ (92,8 балла) и Магаданская область (92,7 балла).

На последних местах оказались Карачаево-Черкесская Республика (5,9 баллов), Республика Тыва (1,5 балла) и Республика Ингушетия (1 балл).

По недавно присоединившимся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях данных пока нет.