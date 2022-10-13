13 октября
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Жизнь

Алтайский край увеличивает инвестиции в основной капитал

По оценке, объем инвестиций в основной капитал Алтайского края может достичь 145 млрд рублей, это на 4−5% больше, чем годом ранее. Среднегодовой же прирост объема инвестиций в 2023—2025 годах планируется в 5,3%. Об это рассказал на заседании Правительства региона заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития края Анатолий Нагорнов.

Экран.
Экран.
Алтайский театр кукол "Сказка"

Снижение не прогнозируется

Первое полугодие регион завершил положительной динамикой, объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% в сравнении с прошлым годом. Доля внебюджетных средств достигла 89,9%. Тренд на рост инвестиций в номинальном выражении в регионе наблюдается с 2018 года, отметил зампред. Снижение в ближайшее время не прогнозируется.

«Задел для развития экономики создает инвестиционная активность. За последние пять лет общий объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении превысит, по оценке, 612 млрд рублей», — сказал Нагорнов.

ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижнечуманка.
ФАП — Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижнечуманка.
Министерство здравоохранения Алтайского края

Крупные проекты, реализованные с 2018 по 2022 год:

  • строительство комплекса ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат»,
  • создание кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай» в Заринске,
  • строительство нового цеха ТЭЦ на ОАО «Кучуксульфат»,
  • внедрение технологии трамбования угольной шихты со строительством новых объектов на ОАО «Алтай-кокс»,
  • строительство крупных объектов в сфере здравоохранения — центра позитронно-эмиссионной томографии и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.

Всего реализовано 90 внебюджетных инвестиционных проектов, в рамках которых создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Анна Зайкова

Опережающее развитие

По словам Анатолия Нагорнова, росту инвестиций в том числе способствует значительное расширение мер региональной поддержки инвесторов, включая формирование Фонда развития Алтайского края. Его объем составляет 1,2 млрд рублей.

Кроме того, в крае созданы две территории опережающего развития — в моногородах Заринске и Новоалтайске. В пул резидентов входят 19 компаний с общим объемом инвестиций 4,5 млрд руб.

Адресно и капитально

Анатолий Нагорнов также рассказал, что на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и капитальный ремонт объектов в 2018—2021 годах за счет бюджетов всех уровней направлено свыше 30 млрд руб.

Построено и отремонтировано более 900 объектов, в том числе завершено строительство:

  • 8 школ и присторев на 2592 учащихся,
  • 20 детских дошкольных учреждений на 4015 мест,
  • 54 ФАПов по 15 посещений в смену каждый,
  • театра кукол «Сказка» в Барнауле,
  • культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске,
  • спортивной базы для ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ,
  • ледовой арены в Рубцовске и других.

На реализацию КАИП и капремонт в 2022 году предусмотрены расходы краевого и федерального бюджетов в сумме более 17 млрд руб. на финансирование 379 проектов, из которых 241 планируется завершить до конца года.

Открытие &quot;Гимаев-Арены&quot; в Рубцовске.
Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске.
Анна Зайкова

Промышленность и энергетика

Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 млрд рублей. Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах деятельности:

  • производство одежды — в 6 раз;
  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;
  • производство текстильных изделий — в 2 раза;
  • производство прочей неметаллической продукции — 167,7%;
  • добыча полезных ископаемых — 152,2%;
  • производство металлургическое — 150,9%;
  • производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования — 143,2%;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 130,3%.

К 2025 году объем инвестиций в основной капитал может достичь 185,2−198,5 млрд рублей. Основную роль в этом сыграют промышленное производство, которое, как ожидают в министерстве, в период с 2023 по 2025 год может увеличиться на 5,3−6,8% в сопоставимых ценах.

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