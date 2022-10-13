Алтайский край увеличивает инвестиции в основной капитал

По оценке, объем инвестиций в основной капитал Алтайского края может достичь 145 млрд рублей, это на 4−5% больше, чем годом ранее. Среднегодовой же прирост объема инвестиций в 2023—2025 годах планируется в 5,3%. Об это рассказал на заседании Правительства региона заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития края Анатолий Нагорнов.

Снижение не прогнозируется

Первое полугодие регион завершил положительной динамикой, объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% в сравнении с прошлым годом. Доля внебюджетных средств достигла 89,9%. Тренд на рост инвестиций в номинальном выражении в регионе наблюдается с 2018 года, отметил зампред. Снижение в ближайшее время не прогнозируется.

«Задел для развития экономики создает инвестиционная активность. За последние пять лет общий объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении превысит, по оценке, 612 млрд рублей», — сказал Нагорнов.

ФАП — Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижнечуманка. Министерство здравоохранения Алтайского края

Крупные проекты, реализованные с 2018 по 2022 год:

строительство комплекса ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат»,

создание кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай» в Заринске,

строительство нового цеха ТЭЦ на ОАО «Кучуксульфат»,

внедрение технологии трамбования угольной шихты со строительством новых объектов на ОАО «Алтай-кокс»,

строительство крупных объектов в сфере здравоохранения — центра позитронно-эмиссионной томографии и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.

Всего реализовано 90 внебюджетных инвестиционных проектов, в рамках которых создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

Павловский ДОК. Анна Зайкова

Опережающее развитие

По словам Анатолия Нагорнова, росту инвестиций в том числе способствует значительное расширение мер региональной поддержки инвесторов, включая формирование Фонда развития Алтайского края. Его объем составляет 1,2 млрд рублей.

Кроме того, в крае созданы две территории опережающего развития — в моногородах Заринске и Новоалтайске. В пул резидентов входят 19 компаний с общим объемом инвестиций 4,5 млрд руб.

Адресно и капитально

Анатолий Нагорнов также рассказал, что на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и капитальный ремонт объектов в 2018—2021 годах за счет бюджетов всех уровней направлено свыше 30 млрд руб.

Построено и отремонтировано более 900 объектов, в том числе завершено строительство:

8 школ и присторев на 2592 учащихся,

20 детских дошкольных учреждений на 4015 мест,

54 ФАПов по 15 посещений в смену каждый,

театра кукол «Сказка» в Барнауле,

культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске,

спортивной базы для ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ,

ледовой арены в Рубцовске и других.

На реализацию КАИП и капремонт в 2022 году предусмотрены расходы краевого и федерального бюджетов в сумме более 17 млрд руб. на финансирование 379 проектов, из которых 241 планируется завершить до конца года.

Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова

Промышленность и энергетика

Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 млрд рублей. Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах деятельности:

производство одежды — в 6 раз;

производство компьютеров , электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;

электронных и оптических изделий — в 2,6 раза; производство текстильных изделий — в 2 раза;

производство прочей неметаллической продукции — 167,7%;

добыча полезных ископаемых — 152,2%;

производство металлургическое — 150,9%;

производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования — 143,2%;

обеспечение электрической энергией , газом и паром; кондиционирование воздуха — 130,3%.

К 2025 году объем инвестиций в основной капитал может достичь 185,2−198,5 млрд рублей. Основную роль в этом сыграют промышленное производство, которое, как ожидают в министерстве, в период с 2023 по 2025 год может увеличиться на 5,3−6,8% в сопоставимых ценах.