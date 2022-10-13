Алтайский край увеличивает инвестиции в основной капитал

Снижение не прогнозируется
Первое полугодие регион завершил положительной динамикой, объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% в сравнении с прошлым годом. Доля внебюджетных средств достигла 89,9%. Тренд на рост инвестиций в номинальном выражении в регионе наблюдается с 2018 года, отметил зампред. Снижение в ближайшее время не прогнозируется.
«Задел для развития экономики создает инвестиционная активность. За последние пять лет общий объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении превысит, по оценке, 612 млрд рублей», — сказал Нагорнов.
Крупные проекты, реализованные с 2018 по 2022 год:
- строительство комплекса ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат»,
- создание кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай» в Заринске,
- строительство нового цеха ТЭЦ на ОАО «Кучуксульфат»,
- внедрение технологии трамбования угольной шихты со строительством новых объектов на ОАО «Алтай-кокс»,
- строительство крупных объектов в сфере здравоохранения — центра позитронно-эмиссионной томографии и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля.
Всего реализовано 90 внебюджетных инвестиционных проектов, в рамках которых создано более 1,8 тыс. рабочих мест.
Опережающее развитие
По словам Анатолия Нагорнова, росту инвестиций в том числе способствует значительное расширение мер региональной поддержки инвесторов, включая формирование Фонда развития Алтайского края. Его объем составляет 1,2 млрд рублей.
Кроме того, в крае созданы две территории опережающего развития — в моногородах Заринске и Новоалтайске. В пул резидентов входят 19 компаний с общим объемом инвестиций 4,5 млрд руб.
Адресно и капитально
Анатолий Нагорнов также рассказал, что на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и капитальный ремонт объектов в 2018—2021 годах за счет бюджетов всех уровней направлено свыше 30 млрд руб.
Построено и отремонтировано более 900 объектов, в том числе завершено строительство:
- 8 школ и присторев на 2592 учащихся,
- 20 детских дошкольных учреждений на 4015 мест,
- 54 ФАПов по 15 посещений в смену каждый,
- театра кукол «Сказка» в Барнауле,
- культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске,
- спортивной базы для ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ,
- ледовой арены в Рубцовске и других.
На реализацию КАИП и капремонт в 2022 году предусмотрены расходы краевого и федерального бюджетов в сумме более 17 млрд руб. на финансирование 379 проектов, из которых 241 планируется завершить до конца года.
Промышленность и энергетика
Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев этого года составил порядка 10 млрд рублей. Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах деятельности:
- производство одежды — в 6 раз;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;
- производство текстильных изделий — в 2 раза;
- производство прочей неметаллической продукции — 167,7%;
- добыча полезных ископаемых — 152,2%;
- производство металлургическое — 150,9%;
- производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования — 143,2%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 130,3%.
К 2025 году объем инвестиций в основной капитал может достичь 185,2−198,5 млрд рублей. Основную роль в этом сыграют промышленное производство, которое, как ожидают в министерстве, в период с 2023 по 2025 год может увеличиться на 5,3−6,8% в сопоставимых ценах.