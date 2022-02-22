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Жизнь

Алтайское село рискует остаться без пенсий и возможности платить по счетам

В Бурле встал вопрос о закрытии почты, сообщила администрация района. Все из-за дефицита работников.

Почта.
Почта.
Анна Зайкова

В отделении почтовой связи срочно требуются начальник, заместитель начальника и оператор почтовой службы.

При этом в администрации отметили, что деятельность почты важна для около 4 тыс. бурлинцев, многие из которых получают пенсию, пособия и компенсации.

«Жители села оплачивают через отделение почтовой связи коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, вывоз ТКО, связь. Все организации, расположенные на территории села, получают почтовую корреспонденцию. Поэтому вопрос о закрытии данных вакансий имеет огромное значение для жизнедеятельности районного центра», — говорится в сообщении местных властей.

Жителей очень просят обратить внимание на эти вакансии.

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