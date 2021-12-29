Аналитики рассказали, что стало главным страхом россиян в 2021 году

Основным источником тревог россиян в 2021 году стало введение QR-кодов, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС.

«Если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения коронавирусом, то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов.

Согласно исследованию, в тройку главных фобий россиян также вошли вакцинация от COVID-19 и боязнь вируса, пишет ura.ru.

Кроме того, россиян беспокоила тревога из-за роста числа жестоких преступлений, а также страх инфляции, климатических проблем, давления государства на соцсети и внешнеполитической напряженности.

Ранее барнаульцы рассказали о драке доставщика еды с охранником из-за QR-кода.