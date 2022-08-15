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15 августа
День строителя
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Жизнь

Андрей Замороко поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

День строителя. Памятный знак.
День строителя. Памятный знак.
Источник фото: АКО ПСР с и ПСМ РФ.

Замороко Андрей Александрович,
председатель профсоюза строителей:

Уважаемые руководители и работники предприятий строительной отрасли!

Дорогие ветераны!

От профсоюза Алтайской краевой организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации и от себя лично, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Его труд виден каждому и имеет особую общественную значимость.

Во все времена эта профессия пользовалась почетом и уважением! Вы строите новые объекты, реставрируете старые, тем самым позволяя сохранить и оставить за собой архитектурное наследие!

Труд строителей — это неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан. Успешно внедряете новые технологии, применяя новейшие строительные материалы, развивая свою строительную отрасль.

Результаты Вашего труда дарят людям радость новоселья, делает жизнь комфортнее и счастливее.

В день Вашего праздника позвольте искренне поблагодарить Вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которую вложена частичка вашей души и Вашего таланта!

Благополучия Вам и Вашим близким!

День строителя. Памятный знак.
День строителя. Памятный знак.
Источник фото: АКО ПСР с и ПСМ РФ.
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