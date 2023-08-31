«Аникс» стал соинвестором новой спортивной площадки

Площадка открылась в Бийске во дворе на пересечении улиц Севастопольская и Трофимова, рядом с магазином «Аникс-Трофимова».

В Бийске во дворе на пересечении улиц Севастопольская и Трофимова открыли новую спортивную площадку.

Инициатором создания площадки стал местный житель, он же директор управляющей компании «Мир» Хачатур Зурнаджян. Именно он обратится в «Аникс», чтобы получить поддержку по проекту соинвестирования «Благоустройство общественных пространств вместе с Аникс». Хачатур взял на себя ответственность за организацию строительства, последующую эксплуатацию и текущее содержание объекта.

Общая стоимость составила более 1,5 млн руб. Часть из них собрали сами жильцы и УК, часть была выиграна по гранту Администрации города, а также поддержали проект, помимо Юрия Никитина («Аникс»), предприниматели Игорь Степанов («Царь-Терем») и Константин Белый («Дорожник»).

Открытие площадки получило большой отклик у местных жителей, так как в районе Переезд не было хорошей спортивной площадки, а потенциальных клиентов очень много — до самого позднего вечера дети увлечённо осваивали площадку: играли в баскетбол, футбол, болели друг за друга.

Стоит напомнить, что в честь своего 30-летия Торговый двор «Аникс» запустил конкурс на соинвестирование проектов «Благоустройство общественных пространств вместе с Аникс».

Цель конкурса — привлечение неравнодушных жителей и поиск наилучших решений для улучшения общественных мест. Организаторам важно создавать лучшую совместную социальную жизнь, которая способствует общению, занятиям спортом, культурному развитию, созданию комфортной, безопасной и эстетичной среды вместе с жителями регионов присутствия компании «Аникс».

Участники могут предложить проекты по благоустройству придомовых территорий, парков, скверов, а также возможны улучшения детских и спортивных площадок.

Основные критерии оценки проектов:

Инициатива по благоустройству пространства для местных жителей исходит от самих жителей (детские, спортивные площадки, объекты общего пользования, благоустройство скверов, пустырей и др). Проект несёт социальную функцию (улучшение условий социальной жизни, организация досуга детей, молодёжи и жителей), имеет культурную ценность, создаёт социальное действие, взаимодействие, наполняет жизнью. Жители соучаствуют в реализации проекта для своего сообщества (финансами и/или своим трудом). Инициатор берёт на себя ответственность за эксплуатацию и текущее содержание объекта. Инвестиции в проекты распределяются между соинвесторами: не менее 50% обеспечивает инициатор (личные средства жителей плюс привлеченные средства от местного предпринимательства или администрации) и 50% средств инвестирует ТД «Аникс».

Конкурс проектов «Благоустройство общественных территорий вместе с Аникс» — это возможность для всех желающих внести свой вклад в улучшение среды и сделать её более комфортной и экологичной. Не упустите свой шанс — становитесь участниками конкурса!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефону горячей линии 8 800 100 88 10 или на вотсапп 8 923 642 01 19 с 20 апреля до 1 декабря 2023 года. Срок рассмотрения заявки — не более 30 дней.