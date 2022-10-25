Анималистика и объем. Барнаульские дизайнеры обсудили новые тенденции в интерьере

Интерьерный салон VERDE DECOR организовал встречу барнаульских дизайнеров с бренд-менеджером компании PITERRA Ириной Гранковой. Они поговорили о новых веяниях моды и ремонте вне времени, а также обсудили доступность к заказу интерьерных материалов в нынешнее время.

Восточный базар и лес

Как отмечает Ирина Гранкова, с прошлого года изменилось немногое. Например, стиль «лофт» перетек в Urban, а тенденция проводить экологичный ремонт сохраняется. Продвинутые дизайнеры используют как качественную имитацию камня, дерева и другое от европейских поставщиков, так и натуральные материалы. Например, в салоне VERDE DECOR есть широкий выбор обоев из джута, пробки, сизаля и шпона.

Модный глубокий зеленый цвет будет напоминать о лесе и поможет расслабиться.

«Экостиль подразумевает создание зеленого „свежего“ уголка, это наполняет нас энергией. Связь с природой успокаивает нас, она — лучший вдохновитель. Не нужно бояться цвета. Бежевый и серый не смогут дать достаточно уюта», — объясняет Ирина Гранкова.

В качестве акцентных элементов она предлагает также использовать картины и панно. «Фреска-краска сейчас есть у всех как под копирку, — рассуждает эксперт. — Но есть столько ярких дизайнерских инструментов, которые могут стать уникальными акцентами».

Еще одна тенденция — сочетать «дикие» фактуры и принты. Анималистичные, например, сочетать с деревом или камнем. Это сделает интерьер запоминающимся. «Главными в 2023 году Benjamin Moore объявил цвета „специй“ — яркие краски восточного базара, — говорит Ирина Гранкова. — Сейчас даже запахи для дома начали делать с перчиком, корицей, чтобы было тепло и уютно».

Даже в минималистичных интерьерах рекомендуют играть с фактурами и не оставлять стены голыми. «Полностью покрытые краской стены — красивая картинка в журнале, — говорит Ирина Гранкова. — Жить в этом не удобно. Мы устали от плоскостного. Психологи говорят, что такое пространство „замыливает глаз“, не дает человеку перезагрузиться и восстановиться».

Барнаульские дизайнеры обсудили новые тенденции в интерьере. Дмитрий Лямзин

Геометрия и роскошь

Стиль арт-деко и геометрия не покидают модный пьедестал.

Графичные мотивы могут быть нетривиальными. Дизайнеры советуют не бояться необычных текстур: например, сочетание матовых и перламутровых элементов на геометрических рисунках обоев придадут стенам «глубину».

Все чаще в квартирах появляется «роскошь». В интерьеры привносят предметы искусства и антиквариат. «Клиенты начали спрашивать, есть ли у нас гобелены. Люди хотят текстиль на стены, нуждаются в тепле и уюте», — заметила эксперт.

Барнаульские дизайнеры обсудили новые тенденции в интерьере. Дмитрий Лямзин

Гарантия индивидуальности

Ирина Гранкова посоветовала обратить внимание на дизайнерские бренды, которые не следуют моде, а задают ее. Например, коллекции таких брендов, как Thibaut и Carl Robinson, остаются актуальными всегда, вне зависимости от того, когда их выпустили: вчера или 30 лет назад. Для того, чтобы сделать интерьер неповторимым, достаточно использовать буквально пару рулонов из этих коллекций, в качестве главного акцента — советует эксперт.

Что касается доступности зарубежных материалов к заказу — волноваться не нужно, успокаивает эксперт. «Все премиальные бренды до безумия любят российский рынок, поэтому они прикладывают все усилия, чтобы работать с нами, — говорит она. — Поэтому возится все прекрасно: поставки в основном своевременные, максимально возможное увеличение срока — две недели».

Все эти рекомендации помогут сделать интерьер вечно актуальным и уютным.