5 апреля
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Жизнь

Летняя жара придет в Алтайский край

Практически летняя погода придет в Алтайский край в ближайшие дни — местами ожидается температура до +20 градусов, сообщает краевой Гидрометцентр.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

6, 7 и 8 апреля в Алтайском крае температура днем составит от +4 до +13 градусов, местами по югу — до +14…+20 градусов. Температура ночью будет колебаться от -1…до +9 градусов.

Все три дня в крае местами ожидается небольшой дождь.

В Барнауле в эти же дни тоже будет очень тепло — днем температура будет достигать от +5 до +15 градусов, ночью — от -2 до +6 градусов.

Ночью 7 апреля ожидается небольшой дождь, 6 и 8 апреля — небольшие осадки в конце дня.

Порывистый ветер ожидается в пятницу, до 14 м/с.

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