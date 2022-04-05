Летняя жара придет в Алтайский край

Практически летняя погода придет в Алтайский край в ближайшие дни — местами ожидается температура до +20 градусов, сообщает краевой Гидрометцентр.

6, 7 и 8 апреля в Алтайском крае температура днем составит от +4 до +13 градусов, местами по югу — до +14…+20 градусов. Температура ночью будет колебаться от -1…до +9 градусов.

Все три дня в крае местами ожидается небольшой дождь.

В Барнауле в эти же дни тоже будет очень тепло — днем температура будет достигать от +5 до +15 градусов, ночью — от -2 до +6 градусов.

Ночью 7 апреля ожидается небольшой дождь, 6 и 8 апреля — небольшие осадки в конце дня.

Порывистый ветер ожидается в пятницу, до 14 м/с.