Altapress.ru приготовил подарок для всех любителей астрологической рубрики. Мы поговорили с Андреем Асабаевым — астрологом, который каждую неделю помогает нашим читателям настроиться на правильную волну. Мы узнали, как он нашел свое призвание, для чего нам эзотерика и почему Барнаул обязательно кто-то должен был проклясть.

«Попал в водоворот»

— У вас на сайте часто упоминаются «предназначенцы». Кто это?

— Наверное, лет 10 назад в голове возникла мысль, что человек должен знать «слово». Долго ничего понять не мог: какое слово?

И вот в один момент пришло понимание, что каждый человек должен знать «слово» ради которого он задуман, каким должен быть всю жизнь — от вдоха до выдоха. Если знать «слово», то все будет получаться и удаваться.

Я создал курс, где каждый желающий мог узнать его. Уже 10 потоков по 50−70 человек прошло. Вот это и есть предназначенцы — те, кто знают свое предназначение.

Мое «слово» — «прощать». Прощать абсолютно все: от мелочи до самого крупного предательства. Я могу даже врать — и ничего не будет. А стоит не простить — все начинает сыпаться. И у каждого так. Кто-то честным должен быть во что бы то ни стало. Кто-то добрым, веселым — что хочешь делай, но это бди.

— Как пришло осознание , что хотите заниматься эзотерикой?

— Это началось лет в 14. Как раз пошла волна книг, самиздата — все скупал. Даже в журнале «Трезвость и культура» о таком писали. Хлынули и Алан Чумак, и Анатолий Кашпировский, и Джуна, а я в этот водоворот попал. Руки заработали, начал лечить людей. А там уже и астрология пошла. Тогда была популярна западная астрология, про индийскую вообще никто не знал.

Также я занимался восточными единоборствами — тогда же популярен был Брюс Ли. Философия Востока и медитация пробудили во мне эзотерическое.

А во время службы на флоте я был местным шаманом. Представляете: месяц до ближайшего берега, а у человека зуб начинает болеть. Звонит по местной линии: «Андрюха, помираю, приходи». А длина корабля метров 200. И по мере того, как я иду, у него зуб проходит. В кубрик спускаюсь, а он уже зубами щелкает.

На службе и гипнозом начал заниматься — в свободное время, когда ни учений, ни стрельб не было.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

— Помните своих первых учителей?

— Толком и не помню. Как грибы начали расти центры космических технологий и эзотерики. Приходили на занятия 10 учеников и 15 учителей. Нас просили почувствовать ладошкой, где тарелка полная, где пустая. Подозреваю, что преподаватели сами еще это все исследовали, а мы были такие ученики-подопытные.

А вот с Джуной была конкретная работа — прорабатывали лечение определенных болезней, которое у меня никак не шло, та же онкология. У нас была переписка и телефонное общение — лично с ней не работал. Поймать ее было сложно.

— Вы говорите , что основали первый на Алтае центр ведической астрологии. Как он живет и много ли сейчас у нас таких центров?

— Мы единственный центр на Алтае. Все началось лет 12 назад. Втроем отучились и начали встречаться, обсуждать методики. И постепенно кружок расширился.

У нас достаточно большая тусовка, вот учитель к нам приезжал из Новосибирска, давал порцию знаний (показывает фотографию с примерно 20-ю людьми). Это все барнаульские в основном.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

Центром часто проводим астрологические консультации. Бывало даже на городских праздниках устраивали бесплатные, в парках. Это был «выход в поле» молодых астрологов. Чтобы руку набивали.

Сейчас астрологию уже мои ученики преподают, сам я от этого дела отошел, новым хочется заниматься. Но повыпендриваться все равно люблю (смеется). У меня две онлайн-школы. «Дживу» не позиционирую как астрологическую школу, хотя она и вшита в базу. Это курс о духовном поиске и развитии. А вторая — «Лада» — о том, как быть девчонкой, общаться с мальчишками, зарабатывать, не болеть, быть красивой.

Нормальная такая школа: двойки могу за домашки поставить и даже выгнать — дать бан за прогулы.

— Получается , никаких конкурирующих банд с натальными картами?

— Конкуренция (смеется). Я звоню своему «конкуренту» и говорю: «Коль, посмотри на карту, что-то понять не могу». Это коллеги, одна тусовка, «банда». Никогда не чувствовал того, что мне кто-то дорогу переходит. Я человеку могу сбросить гороскопы, которые просто не вижу — не открываются. И мне точно так же сбрасывают.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

«Западные» астрологи тоже часто со мной работают. Созваниваемся с ними и обсуждаем прогнозы. Я же начинал с западной астрологии, разбираюсь в ней.

А так сейчас идет очень сильное погружение в китайскую астрологию. У нас русская женщина передает знания признанного во всем мире мастера по Ба Цзы, Ци Мэнь и другим. Мне очень нравятся даосские телесные практики. В общем пришел к тому с чего начал — Брюс Ли.

«Это двери в одну келью»

— Нужен ли дар , чтобы стать астрологом?

— Должны быть задатки. Это как с музыкальным слухом. Если его нет, можно, конечно, научиться ритмике и прочему, но будет очень тяжело.

Астрология, особенно индийская (ведическая), в большей степени построена на интуиции, на живой преемственности — передаются знания через посвящение, инициации, без этого никак. Это не западная, где книжку прочитал и рассказываешь. Эффективность совсем другая. Большая разница: когда по учебнику и когда информация сама приходит в голову.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

Это в западной астрологии камни летают в небе и как-то полями влияют. В индийской же они все живые, они дышат, смотрят — и ты чувствуешь. Отсюда может и тревога появляться у человека. Это все влияние планет. Космос живой.

Посвящение — это не «садись, выпей кровь!». Это настройка на определенное умонастроение, состояние. Экстрасенсорика необходима для изучения индийской астрологии, она очень помогает понять, куда нужно двигаться и не обманывает ли вас человек.

— У вас на стенах висят православные иконы и изображения индийских богов. Как это сочетается?

— У меня здесь еще мусульманские суры. Я и с буддистами очень тесно общаюсь, с кришнаитами танцую и вот (показывает нательный крест) — я мультирелигиозен. Это все двери в одну келью. Какая разница, как папку называют: «батя», «папочка», «папуля» — это все одна энергия.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

Почти так же и с астрологией — гороскопы друг друга дополняют. По индийской может воду показывать. По китайской — показать воду в емкости. И человек такой: «А, проблема в цистерне в саду». А так бы об этом он и не подумал.

Всегда с уважением относился к состоятельным людям, которые опираются на незримые законы Вселенной и развиваются разносторонне. Моя первая настольная книга — «Семь навыков лидера» Стивена Кови.

— Относите ли вы себя к психологам?

— Классическая психология для меня очень тесна. Ясли какие-то, букварь. Конечно, ее законы — основы. Тот же Карл Юнг — первый, кто создал астрологические архетипы, я с него начал астропсихологию изучать.

Проблемы людей делятся на два типа: «меня никто не любит» и «я никому не нужен». Психология просто поверхностный слой фиксирует, как фотография. А откуда это пришло — из контекста вырывает и не отвечает на все вопросы. Психологию нужно использовать как инструмент, но не зацикливаться на ней.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

«Материя не дает ответов. Уперлись»

— Вы активно ведете соцсети. Покупаете ли рекламу? Какой способ продвижения работает у вас лучше?

— Лет 20 назад я понял, что сарафанное радио — штука хорошая, но медлительная. Поэтому я покупаю много таргетированной рекламы, продаю курсы.

Это все влияние маркетологов. Я прохожу по 2−3 курса или тренинга одновременно. Продвигаюсь во всех соцсетях, работаю с копирайтером, преподавателем по ораторскому мастерству. Иду на любые законные методы, чтобы о моей идее узнали гораздо больше людей.

— Интересна форма организации бизнеса. Платите ли вы налоги и нужна ли астрологу лицензия?

— У меня ИП, свой бухгалтер, банк, счет, чеки, ОГРН и так далее — все как положено. И очень давно — а как без этого?

На астрологическую работу лицензия пока не нужна, а вот если идет психология, медицина, то да. Сейчас еще ввели закон о просветительской деятельности. Коучей пока решили не трогать, но если я сам начинаю обучать коучей, то нужна уже лицензия на преподавательскую деятельность. В столе у меня лежат документы, которые можно показать в любой момент: методики, часы, темы, задания — все расписано.

— Какие гороскопы сейчас у вас пользуются наибольшим спросом? Видела у вас бизнес-прогнозы…

— К концу года люди заказывают годовые гороскопы. Много прогнозов на выбор благоприятного времени — когда лучше провести свадьбу, ребенка зачать и так далее.

Конечно, постоянен вопрос про личную жизнь и совместимость. Последние лет 5 идет активная работа с астропсихологией: веду консультации, как убрать страхи, почему замуж не берут, почему пятый развод. Гороскоп — как анализы у врача. По нему можно сразу понять, чем человек «болен», только «лечи».

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

Что касается бизнес-прогнозов, бывало, мне дают список из 10-ти человек и просят разобраться, что не так пошло. И работаешь по совместимости — она ведь не только о браке, а вообще о партнерских отношениях. Выясняешь, какой человек направляет энергию «не туда», и советуешь, что делать: или увольняй, или найди пару, или переводи, чтоб уже успокоился.

Я прямо обучался этой теме отладки бизнеса. Даже учебник такой есть.

— Мы , как люди несведущие , можем легко попасться на удочку псевдоастрологов. Как определить человека , которому не стоит доверять?

— Если он говорит: «Я точно знаю» — надо опасаться. Астрология никогда не была точной наукой. Нет определенности и судьбы, от которой не уйти. Все очень плавающее.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

— С чем , по-вашему , связан такой высокий интерес к эзотерике?

— Сейчас люди расходятся на две группы: материалисты и эзотерики. Почему приходят к последнему — скорее всего, материя уже не дает ответов. Уперлись. Посмотришь: академики, квантовые физики приходят к богу. На то, что люди называют «отец небесный», ученые отвечают: «темная материя». Это просто разные названия одного и того же.

Люди начинают искать ответы в более тонких вещах. Эзотерика — это эволюция. Более вдумчивое понимание жизни.

О фанатиках ­ я против догматов во всем. Если прогноз подтверждается внутренним чутьем, значит можно следовать. Если нет — не стоит. Вселенная три раза всего дает человеку подсказки: первый раз слабенькую, вторую — сильнее, а третий — как пнет! Если человек зафанател, он не увидит этих знаков и придет к чему-то страшному.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал собеседник

О проклятии Барнаула

— Я как-то рассчитывал гороскоп для города. Дата основания — это дата рождения, которая предопределяет судьбу. Приняли решение об основании в самый неблагоприятный период. Да и проклят город, по моему мнению, Акинфием Демидовым из-за того, что у него все забрали.

У меня много духовных знакомых, которые все это чувствуют. Тот же Олег Атаманов (музыкант, хранитель духовной силы Круга Радости славян. — Прим. ред.) говорит про Барнаул: «Приезжаю, как на Голгофу. Город страшный, тяжелый. Болото».

И все не просто так. Город как родинка — такая точка на карте Вселенной, в которой формируется определенная энергия. Барнаул обязательно бы кто-то проклял и без Демидова, закрылись бы все заводы. Ничего работать не должно. Много таких точек на карте — Томск тот же.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.

О коронавирусе и самом опасном месяце

— Кувыркаться нам с коронавирусом еще немало. Медленно движутся планеты, которые за это отвечают. И вообще — солнце зашло, иммунитет сейчас в самом страшном положении. Максимально нужно беречь себя: одеваться в 10 кофт, 5 шапок и пить витамины. Октябрь самый сложный период в году.

О тайных датах рождения

— Я не уверен на 100%, что все даты рождения наших лидеров правдивы. Выбрали дату побезопаснее, чтобы она была ни с чем не связана. О знаменитых клиентах говорить не могу — просят, чтобы я не афишировал. Не от хорошей жизни они приходят к астрологу. Никто не говорит: «Ой, Андрей, так классно — расскажи, а что так прет?».

Досье

Андрей Викторович Асабаев родился 22 августа 1972 года в Барнауле. Проходил службу на Тихоокеанском флоте на эсминце «Бурный». Астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Астролог Андрей Асабаев. Анна Зайкова.