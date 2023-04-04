Аукционы на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» объявили в Барнауле

Аукционы на определение подрядных организаций для выполнения ремонта дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» объявлены в Барнауле, сообщили в городской администрации.

В целом на ремонт 11 участков дорог объявлено четыре электронных аукциона. Общая сумма контрактов превышает 949 млн рублей. Что касается итогов конкурсных процедур, то их подведут до 21 апреля включительно. Всего в 2023 году на строительство и ремонт городских дорог выделено 1,3 млрд рублей.

В приоритетном порядке в план ремонта включены объездные дороги на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина и те, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта.

Ремонт дорог. Фото: Дмитрий Лямзин.

Напомним, что в 2023 году по национальному проекту в краевой столице запланирован ремонт 12-ти дорожных участков:

улица Малахова ( от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора);

от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора); улица Радужная ( от улицы Мамонтова до границы Барнаула);

от улицы Мамонтова до границы Барнаула); 9-й Заводской проезд ( от улицы Квартал 953а до здания 9/1);

от улицы Квартал 953а до здания 9/1); проспект Космонавтов ( от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);

от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта); улица Звездная ( от Павловского тракта до улицы Трактовой);

от Павловского тракта до улицы Трактовой); улица Островского ( от улицы Юрина до улицы Гущина);

от улицы Юрина до улицы Гущина); улица Интернациональная ( от проспекта Ленина до переулка Циолковского);

от проспекта Ленина до переулка Циолковского); улица Гущина ( от улицы Попова до улицы Кавалерийской);

от улицы Попова до улицы Кавалерийской); улица 1905 года ( от улицы Советской до улицы Профинтерна);

от улицы Советской до улицы Профинтерна); улица Гридасова ( от улицы Малахова до улицы Власихинской);

от улицы Малахова до улицы Власихинской); улица Водозаборная в поселке Плодопитомник ( от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);

от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной); улица Просторная ( от улицы Тихой до улицы Юрина).

Помимо этого, в рамках национального проекта в Барнауле в текущем году построят дорогу по улице 65 лет Победы. Речь идет о двух участках от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Один из участков — переходящий с прошлого года, а другой является его продолжением.

К ремонту подрядчики приступят после заключения контрактов и при наступлении благоприятной погоды. Перечень работ включает в себя полную замену дорожного полотна, устройство тротуаров и другие благоустроительные работы на объектах.