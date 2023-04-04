Аукционы на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» объявили в Барнауле

В целом на ремонт 11 участков дорог объявлено четыре электронных аукциона. Общая сумма контрактов превышает 949 млн рублей. Что касается итогов конкурсных процедур, то их подведут до 21 апреля включительно. Всего в 2023 году на строительство и ремонт городских дорог выделено 1,3 млрд рублей.
В приоритетном порядке в план ремонта включены объездные дороги на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина и те, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта.
Напомним, что в 2023 году по национальному проекту в краевой столице запланирован ремонт 12-ти дорожных участков:
- улица Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора);
- улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);
- 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал 953а до здания 9/1);
- проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
- улица Звездная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);
- улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);
- улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);
- улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
- улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);
- улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);
- улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);
- улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).
Помимо этого, в рамках национального проекта в Барнауле в текущем году построят дорогу по улице 65 лет Победы. Речь идет о двух участках от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Один из участков — переходящий с прошлого года, а другой является его продолжением.
К ремонту подрядчики приступят после заключения контрактов и при наступлении благоприятной погоды. Перечень работ включает в себя полную замену дорожного полотна, устройство тротуаров и другие благоустроительные работы на объектах.