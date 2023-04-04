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Жизнь

Аукционы на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» объявили в Барнауле

Аукционы на определение подрядных организаций для выполнения ремонта дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» объявлены в Барнауле, сообщили в городской администрации.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В целом на ремонт 11 участков дорог объявлено четыре электронных аукциона. Общая сумма контрактов превышает 949 млн рублей. Что касается итогов конкурсных процедур, то их подведут до 21 апреля включительно. Всего в 2023 году на строительство и ремонт городских дорог выделено 1,3 млрд рублей.

В приоритетном порядке в план ремонта включены объездные дороги на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина и те, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Напомним, что в 2023 году по национальному проекту в краевой столице запланирован ремонт 12-ти дорожных участков:

  • улица Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора);
  • улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);
  • 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал 953а до здания 9/1);
  • проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
  • улица Звездная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);
  • улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);
  • улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);
  • улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
  • улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);
  • улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);
  • улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);
  • улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).

Помимо этого, в рамках национального проекта в Барнауле в текущем году построят дорогу по улице 65 лет Победы. Речь идет о двух участках от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Один из участков — переходящий с прошлого года, а другой является его продолжением.

К ремонту подрядчики приступят после заключения контрактов и при наступлении благоприятной погоды. Перечень работ включает в себя полную замену дорожного полотна, устройство тротуаров и другие благоустроительные работы на объектах.

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