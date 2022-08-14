14 августа

Поздравления в прозе
Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!
Поздравляем с днём строителя! Ваш уникальный профессионализм на высочайшем уровне. Вы строите не только дома и города. Вы строите историю. Ваш труд всегда востребованный и нужный. Пройдут десятилетия, столетия, а ваши объекты будут всё так же прочно стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и прочной. Желаем вам, чтобы никогда не заканчивались новые объекты. Хороших вам заработков и замечательного сплочённого коллектива. Стройте счастье своими руками. Желаем вам здоровья, удачи и успеха!
Друзья, поздравляю Вас с профессиональным праздником Днём строителя! Ваш ответственный, добросовестный, высококвалифицированный труд делает жизнь каждого комфортной, удобной и безопасной. Пусть Вам сопутствует профессиональный успех и вдохновение. А признание и достойное материальное вознаграждение станут неотъемлемой частью Вашей жизни.
Поздравления в стихах
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
Всех строителей поздравить
С важным праздником спешим.
Пожелать успехов новых
В деле вашем мы хотим.
Пусть фундамент будет прочным
И в работе, и в семье.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть всегда везет в судьбе.
С Днём строителя мы Вас поздравляем,
Плодотворной работы Вам мы желаем,
Больших успехов, профессионализма,
Крутых проектов, индивидуализма!
Пусть здания будут: красивыми, прочными,
Оплаты пусть будут большими, досрочными,
Контракты на стройку пусть не кончаются,
Мечты небывалые — осуществляются!
Поздравления в смс
Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником и хочу пожелать эффективного и созидательного труда, счастья и здоровья, успехов и благополучия. Пусть работа приносит вам удовольствие!
Уважаемые строители, пускай в вашей работе, как и в вашей жизни в целом, все идет гладко и строится именно так, как вы задумали! Желаю вам крепчайшего здоровья, стальной силы, железного терпения и щедрых заказчиков!
В день строителя хочу пожелать, чтоб яркие кирпичики счастья складывались в единый фасад счастья, чтоб каждая задумка имела свое воплощение и реализацию. Здоровья крепкого, вдохновения постоянного и удачи!