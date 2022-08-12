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Жизнь

12 августа — День Воздушно-космических сил России. Приятные поздравления для военных летчиков в прозе, стихах и смс

В 1997 году президент России Борис Ельцин издал указ «Об установлении Дня Военно-воздушных сил». Согласно нему, днем военно-воздушной авиации принято считать 12 августа. В 2015 году российские ВВС объединились с войсками воздушно-космической обороны и составили основу Воздушно-космических сил России. Однако профессиональный праздник остался также 12 августа. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

ВКС России. Истребители.
ВКС России. Истребители.
мвд.рф

Поздравления в прозе

В этот погожий день мы хотим поздравить тех, кто носит погоны небесно-голубого цвета и чье сердце и ум полностью отданы небу и воздуху. Ребята, с Днем военно-воздушных сил мы поздравляем вас от всей души и выражаем свою бесконечную благодарность за ваш бесценный труд. Вы те, на кого мы можем положиться, будучи твердо уверенными в вашей крепости духа, кристально-чистой совести и любви к родному Отечеству!

Пускай вы скромны и немногословны, но точно все герои поголовно. Вы следите за покоем в небесах, чтобы мы спокойно спали и видели сны в чудесах. Поздравляю всех с днем ВВС! Желаю много здоровья и удачи кучу, до небес. Спокойной работы и надежных строп. Всегда удачных приземлений и мягких посадок.

Поздравляю с Днем Военно-воздушных сил! Желаю воздуха уверенности в легких и абсолютной силы в воздушном пространстве Родины. Пусть с такими мужественными, самоотверженными и целеустремленными бойцами, как ты, Отчизна будет в безопасности. А тебе я желаю успеха, верной дружбы и любви в жизни, красивых полетов над облаками настоящего счастья.

Поздравления в стихах

Вы поднимались в небо много раз
И охраняли с воздуха наш мир.
Я поздравляю в этот праздник вас
И пусть исполнит все желания факир.

Хочу я пожелать вам в этот день,
По больше в личной жизни взлетов.
И чтоб на репутацию не пала тень,
И миллион удачных взлетов.

Если ищете в небе чудес,
То взгляните на наш ВВС!
Гордо в выси красивой петлей
Пролетает стремительный строй!

Но обманчива их красота!
В нужный час уничтожат врага
Не раздумывая, а пока
Поздравляем вас, неба войска!

Вы в воздухе
Наша защита, ребята,
С достоинством воина,
в общем как надо,

Свой долг выполняете,
Вы — патриоты.
Вся Вам по зубам
В поднебесье работа!

Вам летной погоды
На жизни пути,
Пусть солнышко светит
Всегда впереди!

Поздравления в смс

Тех, кто мужественно, смело,
Небо ловко бороздил.
От души я поздравляю,
С Днем Военно-воздушных сил.

Быть здоровыми желаю,
Верно Родине служить.
И в согласии с собою,
Мирно и спокойно жить.

Поздравляю вас с днем Военно-воздушных сил и хочу пожелать вам чистого неба, светлых надежд, мира и бескрайнего счастья. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!

Под облаком парящие, сверхзвуковые, быстрые,
Герои настоящие, душой своею чистые,
Серьезные и легкие, и очень-очень нужные,
Я вас поздравлю с праздником, военные, воздушные!

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