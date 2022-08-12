12 августа

Поздравления в прозе
В этот погожий день мы хотим поздравить тех, кто носит погоны небесно-голубого цвета и чье сердце и ум полностью отданы небу и воздуху. Ребята, с Днем военно-воздушных сил мы поздравляем вас от всей души и выражаем свою бесконечную благодарность за ваш бесценный труд. Вы те, на кого мы можем положиться, будучи твердо уверенными в вашей крепости духа, кристально-чистой совести и любви к родному Отечеству!
Пускай вы скромны и немногословны, но точно все герои поголовно. Вы следите за покоем в небесах, чтобы мы спокойно спали и видели сны в чудесах. Поздравляю всех с днем ВВС! Желаю много здоровья и удачи кучу, до небес. Спокойной работы и надежных строп. Всегда удачных приземлений и мягких посадок.
Поздравляю с Днем Военно-воздушных сил! Желаю воздуха уверенности в легких и абсолютной силы в воздушном пространстве Родины. Пусть с такими мужественными, самоотверженными и целеустремленными бойцами, как ты, Отчизна будет в безопасности. А тебе я желаю успеха, верной дружбы и любви в жизни, красивых полетов над облаками настоящего счастья.
Поздравления в стихах
Вы поднимались в небо много раз
И охраняли с воздуха наш мир.
Я поздравляю в этот праздник вас
И пусть исполнит все желания факир.
Хочу я пожелать вам в этот день,
По больше в личной жизни взлетов.
И чтоб на репутацию не пала тень,
И миллион удачных взлетов.
Если ищете в небе чудес,
То взгляните на наш ВВС!
Гордо в выси красивой петлей
Пролетает стремительный строй!
Но обманчива их красота!
В нужный час уничтожат врага
Не раздумывая, а пока
Поздравляем вас, неба войска!
Вы в воздухе
Наша защита, ребята,
С достоинством воина,
в общем как надо,
Свой долг выполняете,
Вы — патриоты.
Вся Вам по зубам
В поднебесье работа!
Вам летной погоды
На жизни пути,
Пусть солнышко светит
Всегда впереди!
Поздравления в смс
Тех, кто мужественно, смело,
Небо ловко бороздил.
От души я поздравляю,
С Днем Военно-воздушных сил.
Быть здоровыми желаю,
Верно Родине служить.
И в согласии с собою,
Мирно и спокойно жить.
Поздравляю вас с днем Военно-воздушных сил и хочу пожелать вам чистого неба, светлых надежд, мира и бескрайнего счастья. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!
Под облаком парящие, сверхзвуковые, быстрые,
Герои настоящие, душой своею чистые,
Серьезные и легкие, и очень-очень нужные,
Я вас поздравлю с праздником, военные, воздушные!