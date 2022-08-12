12 августа

В этот погожий день мы хотим поздравить тех, кто носит погоны небесно-голубого цвета и чье сердце и ум полностью отданы небу и воздуху. Ребята, с Днем военно-воздушных сил мы поздравляем вас от всей души и выражаем свою бесконечную благодарность за ваш бесценный труд. Вы те, на кого мы можем положиться, будучи твердо уверенными в вашей крепости духа, кристально-чистой совести и любви к родному Отечеству!

Пускай вы скромны и немногословны, но точно все герои поголовно. Вы следите за покоем в небесах, чтобы мы спокойно спали и видели сны в чудесах. Поздравляю всех с днем ВВС! Желаю много здоровья и удачи кучу, до небес. Спокойной работы и надежных строп. Всегда удачных приземлений и мягких посадок.