Автотранспорт Алтайского края перевез 86,6 млн пассажиров за год — как их насчитали и много ли это

Больше, но меньше
В 2023 году автомобильный общественный транспорт Алтайского края перевез 86,6 млн человек. Рассчитывается эта цифра, конечно, не по количеству уникальных пассажиров, а по числу совершенных ими поездок. Пассажир засчитывается в момент, когда куплен билет на поездку. Доехал ли человек до пункта назначения – для статистики уже неважно.
Так вот, поездок в 2023 году оказалось на 7,2% больше, чем в 2022-м – тогда их было 80,6 млн. Впрочем, 2022 год был настоящим провалом в плане пассажиропотока: тогда общественным транспортом воспользовались аж на 20,6% меньше человек, чем в 2021-м.
Поэтому даже позитивные итоги прошлого года проигрывают на фоне более ранних лет. К тому же, в прошлом году, из-за ремонта моста в Барнауле, многие пересаживались с машин на автобусы, чтобы не стоять в пробках. И их было достаточно, чтобы в том числе повлиять на статистику.
Комфорт превыше всего
Вероятно, общее снижение пассажиров в общественном транспорте (хотя по количеству людей в часы пик этого и не скажешь) связано сразу с двумя факторами.
Во-первых, возросло количество личных автомобилей. По стране в целом за десять лет их стало более чем на 10 млн больше: в 2012 году россияне владели 36 млн 917 тыс. машинами, а в 2022 – уже 47 млн 868 тыс.
Во-вторых, за последние десять лет серьезно развилась сфера предоставления такси и каршеринга, появились крупные сетевые агрегаторы. Вызвать машину стало возможно практически из любой точки и в любое время, а наличие на рынке нескольких компаний лишило их монопольных преимуществ.
Это, в свою очередь, позволяет большему количеству людей зачастую заменять общественный транспорт на такси.
Четвертые в Сибири
Пассажирооборот же в Алтайском крае составил почти 1,5 млрд так называемых пассажиро-километров. Рассчитывается он так: число пассажиров умножается на расстояние по каждому виду транспорта, после чего производные суммируются.
Считается, что пассажирооборот более показателен для оценки эффективности вида транспорта, чем количество перевезенных пассажиров.
За 2023 год этот показатель в Алтайском крае вырос на 14,4% по сравнению с 2022-м. Среди сибирских регионов это оказалось средним результатом. Такой же – в Иркутской области. Выше — только в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, более 2 млрд.
Снижение грузоперевозок на авто
За год в крае перевезли 17 млн 687 тыс. тонн грузов. И это на 6,6% меньше, чем в 2022-м. При этом в 2022-м было на 2% меньше, чем в 2021-м.
Это, впрочем, не говорит о негативной тенденции, поскольку часть груза могла перейти на железнодорожный транспорт. Который, по словам самих предпринимателей, порой оказывается удобнее: поезда не останавливаются по ночам, могут передвигаться в сильную непогоду и обходятся дешевле при большой загрузке.
Грузооборот же за 2023 год составил 1 млрд 115 млн 200 тыс. тонно-км, что на 2,9% ниже, чем за год до. Этот показатель вычисляют путем умножением массы перевезенных грузов на расстояние перевозки по всем направлениям. Получившиеся суммы складывают. Грузооборот дает представление о работе предприятий, связанных с перевозкой грузов. Чем он выше, тем успешнее работает предприятие.
Всего в крае оказалось 3 566 предпринимателей, которые занимаются перевозкой грузов автомобильным транспортом. Это почти сопоставимо с показателями 2022 года – лишь на 0,4% меньше.
В работе они использовали 3 198 грузовых автомобилей, что на 19,2% больше, чем в 2022-м.
Средняя дальность поездки составила 364,3 км – на 2,5% меньше, чем в 2022 году.
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