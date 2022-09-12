«Бабах!» на весь небоскреб. Арт-пространство в историческом доме Барнаула не дает спать его жителям

Хозяйка квартиры на ул. Гоголя, 76 Галина Гришина рассказала altapress.ru, что с первого дня, как в доходном доме купца Аверина открылась галерея Art House Code, тишина в вечернее и даже ночное время стала роскошью. Уж очень шумно в небезызвестной галерее проходят встречи. Разговоры жильцов с основательницей заведения не дают результатов, а проблем становится только больше.

Историческое наследие

У Доходного дома Аверина богатая история, полная загадок и впечатляющих фактов. Он считается первым небоскребом Барнаула. В 1915 году здание начал возводить петербургский купец Николай Аверин.

Постройка разрослась аж до четырех этажей, поэтому и получила такое прозвище. Жители дома до сих пор любят именно это гордое слово «небоскреб». А подъезд часто называют тоже по-петербургски — парадная.

Кажется, дом Аверина и правда привезли из северной столицы в алтайскую. Так красиво и самобытно он выбивается из всей остальной архитектуры района.

Интересно, что здание выполнено в форме колодца. Вот только в этой изюминке есть и свой изъян. Вся пыль и грязь, которые появляются на первом этаже небоскреба, непременно поднимаются вверх. Этот минус в полной мере ощутила на себе и своем жилье Галина Гришина.

Такие разные соседи

Галина с семьей переехали в доходный дом Аверина в год его столетия, в мае 2015 года. Женщина вспоминает, что сначала не хотела жить в памятнике архитектуры. Но стоило один раз зайти, чтобы сразу влюбиться.

Гришины выбрали квартиру с величественным камином на третьем этаже, прямо над нынешней галереей. Быстро сдружились с соседями и положительное впечатление о доме только укрепилось.

Небоскреб Аверина в 2019 году. Анна Зайкова.

Галина Гришина,

собственница квартиры в небоскребе Аверина:

Через несколько месяцев после нашего переезда на первом этаже, на месте нынешнего арт-пространства, открылось обувное ателье. Там работала целая команда мастеров, клиентов у них всегда хватало. У нас проблем с ними никогда не было. Хотя были опасения, что до нас дойдет химозный запах клея или пыль. Но хозяева тщательно следили за чистотой.

Еще в здании располагается цветочный салон. У входа — статуи-собаки, украшенные по сезону. С улицы видны букеты. На этот магазин жители дома тоже не жаловались. Мелкие конфликты случались, но решались быстро и вежливо.

Спокойствие жильцов Доходного дома пошатнулось в 2022 году. Когда на месте закрывшейся обувной мастерской появилась галерея Art House Code.

Небоскреб Аверина в 2019 году. Анна Зайкова.

Начало конфликта

21 мая, в музейную ночь, новое культурное пространство распахнуло свои двери для посетителей.

По воспоминаниям собседниц, гостей встречали полуобнаженные девушки в костюмах мумий, громко играла живая музыка.

У Гришиных конфликты с руководителем арт-площадки начались еще до открытия.

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru. Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

Галина Гришина:

Команда галереи во главе с ее основательницей Анастасией Дорош решила сделать ремонт, отшлифовать стены. Якобы на них была плесень. Вот они начали ее снимать. Вся пыль от работ полетела к нам в квартиру через камин. Поскольку он выполняет роль воздуховода. Жилье мы отмывали с вечера до самого утра.

По словам женщины, после этого руководитель Code объяснила, что очищение пространства от плесени наконец завершилось. И чужая грязь к семье больше не прилетит. Однако на следующий день ситуация повторилась. Хозяевам пришлось снова мыть квартиру от пола до потолка.

Затем наступил день открытия галереи. Точнее, ночь. Всю прелесть происходящего ощутила старшая дочь Гришиной.

Основатель культурного пространства Code Анастасия Дорош. altapress.ru.

Анастасия,

жительница квартиры в небоскребе Аверина:

Начнем с того, что собралась огромная толпа народу. Просто как селедки в банке. Кругом расхаживали девицы в белье. Музыка орет. Меня заверили, что в 23 часа ее убавят. Убавили незначительно. Звук все еще мешал. Тогда меня эта ситуация несильно расстроила, поэтому разбираться серьезно я не пошла.

И звон бокалов

Собеседницы утверждают, что с тех пор гул, крики веселья в историческом здании не стихали. Доходило до того, что семья слышала как гости арт-пространства звенят бокалами или ходят.

В какой-то момент пришлось привлечь стражей порядка.

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

Анастасия:

Я писала одно заявление в полицию, а мама несколько. Дорош на приезды правоохранителей не реагировала. Даже после полуночи тише не становилось. Более того, иногда в этом культурном пространстве проходили детские праздники. Причем, в выходные. Вы понимаете, что это такое? Ребятишки кричат, визжат, хороводы водят. Детские песни играют. Затишья, конечно, бывают, на неделю-полторы. А потом опять — бабах-бабах-бабах!

Местные рассказывают, что шум беспокоит их только поздним вечером или ночью. Днем Code действительно ведет себя тихо. На площадке проводятся лекции, мастер-классы, презентации, выставки.

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

Как отмечают жильцы, на вежливые замечания недовольных предпринимательница предпочитала не реагировать.

В ход пошли письма Гришиных в различные инстанции: управление МВД по Алтайскому краю, прокуратуру, минкультуры и другие.

Первым поводом стало шумное открытие творческого пространства в музейную ночь. Затем вспомнились и другие ситуации.

Например, в городском комитете по культуре на жалобу Галины Гришиной ответили:

«Материалов полиции, обращений по поводу нарушения тишины и покоя в рамках акции, где зафиксировано правонарушение, в Администрацию центрального района города Барнаула не поступало, поэтому привлечь к ответственности руководителя галереи не представляется возможным».

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

А в минкультуры Алтайского края разъяснили, что решение о включении участника в программу «Музейной ночи» сопряжено с рядом требований, которые к нему выдвигаются. Некоторые из них как раз связаны с уважительным отношением к окружающим.

Проверки и оправдания

Иными словами, в течение пары месяцев обращения Галины Гришиной в инстанции не приводили к результатам. Но женщина не сдавалась в борьбе за тишину. И писала повторные жалобы.

Галерею начали проверять. Так, специалисты выяснили, что в заведении Анастасии Дорош соблюдены не все правила пожарной безопасности.

Основатель культурного пространства Code Анастасия Дорош. altapress.ru.

Из документов, направленных прокуратурой Алтайского края в адрес Гришиной.

«…установлено отсутствие второго эвакуационного выхода, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Кроме того, на момент проверки автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии».

Галина рассказывает, что с недавнего времени ситуацией в ее доме заинтересовалась администрация Центрального района Барнаула. Женщину подробно расспрашивают о проблемах, которые доставляет обитель искусства.

Тем временем, жизнь в пространстве Code продолжаются. В группе пространства «ВКонтакте» висит расписание событий.

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

Больше всех досталось

Важно сказать, что заведение Анастасии Дорош доставляло беспокойство не только Галине, но и ее соседям, пусть и в меньшей степени.

Все жители небоскреба Аверина, с которыми мы связались, сошлись во мнении, что семье Гришиных от Code досталось сильнее всех. Поскольку их квартира находится прямо над арт-площадкой.

Однако Александр, хозяин одной из квартир рассказал, что даже несмотря на шумоизоляцию в его жилье, громкие звуки все равно мешали. Мужчина вежливо просил хозяйку галереи сделать тише. Она также вежливо соглашалась.

Открытие культурного пространства в небоскребе Аверина. altapress.ru.

Что говорит Анастасия Дорош

Нам удалось поговорить с основательницей галереи Code и узнать ее мнение о громких инцидентах.

— Мы соблюдаем соответствующий закон. Уровень шума не превышает допустимые нормы. Мы за этим следим и чтим памятник архитектуры. Что касается госпожи Галины Гришиной, от нее в мой адрес часто поступает клевета. В правоохранительные органы она регулярно предоставляет недостоверную информацию.

Думаю, изданий это тоже касается. В случае чего, я могу пойти в суд с иском.