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Бабье лето 2018: приметы и традиции

Бабьим летом называют последние теплые дни осени, которые приходят после первых заморозков. С этим периодом связывают различные приметы и традиции. Рассказываем, когда начнется бабье лето в 2018-м и как его проводили наши предки.

Осень. Мужчина в лесу.
Осень. Мужчина в лесу.
СС0

Когда бабье лето в 2018 году

По народному календарю бабье лето наступает 14 сентября и продолжается от одной до трех недель.

По вековым наблюдениям, в середине сентября на неделю или две устанавливается теплая и солнечная погода.

Бабье лето в 2018 году: традиции

В это время женщины завершали собирать урожай и приступали к более легкой домашней работе.

В старину было принято в бабье лето ткать из льна. Есть поверье, что если у незамужних нить ложилась ровно, то будущий супруг будет покладистым, а если неровно — негожим. Матери в это время подыскивали невест сыновьям. Для этого было принято печь пироги и приглашать на ужин девушек.

В бабье лето начинали заготавливать овощи и фрукты на зиму. Хозяйки занимались засолкой, а мужчины копали картофель.

В старину пожилые женщины в бабье лето звали к себе знахарей, чтобы поправить здоровье перед холодами.

Предки связывали бабье лето с возрастом женщины, когда ее красота расцветает в полную силу перед предстоящим «увяданием». Летающую паутинку сравнивали с первыми седыми волосами женщины.

Осень. Урожай.
Осень. Урожай.
СС0

Приметы на Бабье лето-2018

  • В простонародье существовала примета, что если влюбленные, которые находятся в ссоре, помирятся 14 сентября, то у них будет счастливая жизнь.
  • Считается, что если в этот день сыграть свадьбу, то медовый месяц у молодоженов продлится всю жизнь.
  • Предки верили, если переехать в новое жилье во время бабьего лета, то жизнь на новом месте будет счастливой и богатой.
  • Если на Семенов день (14 сентября) найти монету, то ее нужно принести в дом, чтобы целый год не было ссор.
  • Какой будет погода 14 сентября, такой она будет всю осень. Считалось, если на бабье лето летает очень много паутины — осень будет сухой и теплой.
  • Предки подмечали, если на бабье лето идут дожди, то осенью и зимой будет столько же осадков.
  • Осень будет долгой, если на бабье лето деревья еще зеленые.
  • До бабьего лета нельзя убивать мух, иначе их станет еще больше. Если убить муху в этот период, то в доме их не станет.
Осень.
Осень.
СС0

Как празднуют бабье лето

В доме накрывали столы и уставляли их всем тем, что удавалось вырастить на огороде или в саду. После застолья выходили на улицу с песнями и плясками.

В наше время большинство горожан едут на дачи, чтобы довести дела до конца перед зимними холодами. Во школах устраивают осенние балы, в селах и городах проводят народные гуляния и ярмарки.

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