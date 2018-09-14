Бабье лето 2018: приметы и традиции

Бабьим летом называют последние теплые дни осени, которые приходят после первых заморозков. С этим периодом связывают различные приметы и традиции. Рассказываем, когда начнется бабье лето в 2018-м и как его проводили наши предки.

Когда бабье лето в 2018 году

По народному календарю бабье лето наступает 14 сентября и продолжается от одной до трех недель.

По вековым наблюдениям, в середине сентября на неделю или две устанавливается теплая и солнечная погода.

Бабье лето в 2018 году: традиции

В это время женщины завершали собирать урожай и приступали к более легкой домашней работе.

В старину было принято в бабье лето ткать из льна. Есть поверье, что если у незамужних нить ложилась ровно, то будущий супруг будет покладистым, а если неровно — негожим. Матери в это время подыскивали невест сыновьям. Для этого было принято печь пироги и приглашать на ужин девушек.

В бабье лето начинали заготавливать овощи и фрукты на зиму. Хозяйки занимались засолкой, а мужчины копали картофель.

В старину пожилые женщины в бабье лето звали к себе знахарей, чтобы поправить здоровье перед холодами.

Предки связывали бабье лето с возрастом женщины, когда ее красота расцветает в полную силу перед предстоящим «увяданием». Летающую паутинку сравнивали с первыми седыми волосами женщины.

Осень. Урожай. СС0

Приметы на Бабье лето-2018

В простонародье существовала примета , что если влюбленные , которые находятся в ссоре , помирятся 14 сентября , то у них будет счастливая жизнь.

что если влюбленные которые находятся в ссоре помирятся 14 сентября то у них будет счастливая жизнь. Считается , что если в этот день сыграть свадьбу , то медовый месяц у молодоженов продлится всю жизнь.

что если в этот день сыграть свадьбу то медовый месяц у молодоженов продлится всю жизнь. Предки верили , если переехать в новое жилье во время бабьего лета , то жизнь на новом месте будет счастливой и богатой.

если переехать в новое жилье во время бабьего лета то жизнь на новом месте будет счастливой и богатой. Если на Семенов день ( 14 сентября) найти монету , то ее нужно принести в дом , чтобы целый год не было ссор.

14 сентября) найти монету то ее нужно принести в дом чтобы целый год не было ссор. Какой будет погода 14 сентября , такой она будет всю осень. Считалось , если на бабье лето летает очень много паутины — осень будет сухой и теплой.

такой она будет всю осень. Считалось если на бабье лето летает очень много паутины — осень будет сухой и теплой. Предки подмечали , если на бабье лето идут дожди , то осенью и зимой будет столько же осадков.

если на бабье лето идут дожди то осенью и зимой будет столько же осадков. Осень будет долгой , если на бабье лето деревья еще зеленые.

если на бабье лето деревья еще зеленые. До бабьего лета нельзя убивать мух , иначе их станет еще больше. Если убить муху в этот период , то в доме их не станет.

Осень. СС0

Как празднуют бабье лето

В доме накрывали столы и уставляли их всем тем, что удавалось вырастить на огороде или в саду. После застолья выходили на улицу с песнями и плясками.

В наше время большинство горожан едут на дачи, чтобы довести дела до конца перед зимними холодами. Во школах устраивают осенние балы, в селах и городах проводят народные гуляния и ярмарки.