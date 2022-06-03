Банк «Открытие» аккредитовал семь жилых комплексов в Барнауле и Новоалтайске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Алтайского края и республики Алтай. В мае банк аккредитовал еще шесть строящихся жилых комплексов в Барнауле и один — в Новоалтайске.

Аккредитацию получили жилищные комплексы «Елочки» от компании Новосибирский квартал, «ДОМЪ 80» от группы компаний СЗ СОК, «Opera Residence» от СЗ ЛЕГИАН, «Колумб» от инвестиционно-страховой компании Алгоритм, «Адалин на Семенова» от группы компаний Адалин, блок-секция № 1 дома № 48а на ул. Северо-Западной от СЗ ИСК «Спорт Сити» и ЖК «На Титова» в Новоалтайске от компании Горем-3.*

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

* Проектные декларации на сайте наш.дом.рф