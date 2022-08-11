11 августа
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Жизнь

Банк «Открытие» в полтора раза повысил лимит экспресс-кредита для предпринимателей

Максимальная сумма экспресс-кредита для компаний малого и среднего бизнеса в банке «Открытие» увеличена с 10 до 15 млн рублей. Ставка по такому кредиту — от 11,5% годовых, а минимальная сумма — 50 тысяч рублей.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке «Открытие» оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в «Бизнес-портале». Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.

Оставить заявку на кредит и подробнее узнать о его условиях можно на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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