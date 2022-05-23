23 мая
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Жизнь

Банк «Открытие» выступил партнером юбилейного литературного фестиваля Роберта Рождественского на Алтае

Ежегодный литературный фестиваль в 2022 году проходит под эгидой празднования 90-летнего юбилея Роберта Рождественского, известного советского и российского поэта. Администрация Алтайского края в рамках онлайн-конференции 23 мая представила программу празднования юбилея. Партнером литературного фестиваля Роберта Рождественского в 2022 году выступает банк «Открытие».

Основные события будут проходить с 23 по 25 июня. На площадках фестиваля пройдет около 30 мероприятий. «В юбилейный год в мероприятиях литературного фестиваля традиционно принимают участие члены семьи Роберта Рождественского. В этом году семейная делегация довольно внушительная. На Алтай приедет дочь поэта Екатерина Рождественская с двумя сыновьями, а также правнучка Роберта Рождественского», — рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В первый день фестиваля, 23 июня, запланированы творческие встречи с писателями — гостями фестиваля. В этом году на Алтай приедут Герман Титов (Санкт-Петербург), Дмитрий Мельников (Москва), писатель из Белоруссии Анатолий Аврутин, а также лауреат премии Рождественского, имя которого станет известно в начале июня. В этом году к Барнаулу и Косихе добавится еще одна площадка — Тальменский район. Здесь состоится возложение цветов к памятнику дружбы русского и белорусского народов «Алтай — Хатынь», а в Тальменской центральной библиотеке пройдет творческая встреча с гостями фестиваля.

Вечером в Государственной филармонии края состоится концертная программа «Музыкально-поэтический диалог: Роберт Рождественский — Марина Цветаева» с участием вокальной группы ViVA, солистки театра Геликон-опера Лидии Святозаровой, симфонического оркестра краевой филармонии. Новый музыкальный проект представит уроженец Алтайского края, продюсер и исполнитель Александр Балыков. Его проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль Роберта Рождественского.
Фестиваль Роберта Рождественского.
Алиса Батурина

24 июня ключевыми событиями станут открытие фестиваля и концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовётся» в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина. В ней примут участие Екатерина Рождественская, писатели, Александр Балыков, лучшие певцы и музыканты региона.

25 июня фестиваль продолжится в Косихе. Мероприятия будут проходить в модельной библиотеке, в музее Роберта Рождественского. На Яру любви будут организованы несколько площадок, на которых пройдут песенный и поэтический фестивали, фестиваль национальных культур. Будет работать поэтическая площадка для детей «Алешкины мысли», интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края.

На главной сцене состоится вручение Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского, презентация музыкального проекта вокальной группы ViVA.

Финальным аккордом фестиваля станет концертная программа с участием народных артистов России Александра Розенбаума и Ларисы Долиной, а также рок-фестиваль «Товарищ время».

ПАО Банк «ФК Открытие»

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