Банк «Открытие»: жители Сибири, Забайкалья и Бурятии поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгода

Сибиряки, забайкальцы и жители республики Бурятия ожидают в ближайшие шесть месяцев повышения стоимости автомобилей, сохранения нынешнего диапазона курса рубля, стабилизации цен на жилье и прогнозируемой инфляции. Таковы результаты опроса* по экономическим прогнозам, проведенного банком «Открытие».

По мнению 73% опрошенных традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили в ближайшие полгода обязательно состоится. Каждый третий респондент полагает, что автомобили подорожают на 5−10%, еще 17% респондентов ждут роста на 15−20%. Каждый четвертый участник опроса допускает подорожание машин более чем на 20%. Лишь 10% прогнозируют падение цен на авто. Еще столько же полагают, что эти цены не изменятся.

По мнению большинства участников опроса, цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут находиться в границах этого года. Значимая часть респондентов считает, что цены на жилье прекратят коррекцию и вновь начнут расти: 28% опрошенных ждут повышения цен на 5−10%, еще 17% - роста 10−20%. При этом 16% респондентов ожидают дальнейшей коррекции цен на недвижимость вниз до значений начала года, а 16% считают, что цены уже нащупали равновесие и не изменятся. 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство респондентов считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. 15% полагают, что российская национальная валюта укрепится и будет стоить ниже 55 рублей за доллар. Еще 23% ожидают сохранения курса примерно в нынешнем диапазоне 55−60 рублей за доллар. При этом, по мнению 31% опрошенных, рубль снизится от сегодняшней отметки до 60−70 рублей за доллар. Только 17% предсказывают существенное снижение курса — до 70−80 рублей за доллар. 14% затруднились дать прогноз по курсу рубля.

39% ожидают, что годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10−15% годовых или замедлится до уровня 5−10% и ниже. По мнению 28% опрошенных инфляция в ближайшие полгода инфляция в России может незначительно повыситься относительно нынешних значений и только 4% ожидают заметного роста цен. 29% затруднились дать прогноз по инфляции.

13% респондентов ожидают снижения безработицы в регионе, 12% уверены в ее росте. 35% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

* Опрос проведен банком «Открытие» 5−10 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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