Барнаульские единороссы отправили жителям Донбасса семена овощей для посадки

Жители Донбасса смогут обеспечить себя сезонными овощами из семян, произведенных на Алтае. Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» направили порядка 100 килограммов семян жителям ДНР и ЛНР. Жители Донбасса смогут высадить их на своих участках и огородах.

Ранее в официальных телеграмм каналах «Единой России» на федеральном уровне стала появляться информация о том, что партия запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбассе. Цель акции — помочь жителям ЛДНР и освобожденных территорий обеспечить себя сезонными продуктами.

Координатор направления народной программы партии «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина обратилась в СМИ со следующим заявлением:

«Не все жители Донецкой и Луганской республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры Единой России, откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий».

Барнаульские единороссы отправили жителям Донбасса семена овощей. Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

В рамках реализуемого в городе проекта «Добрый сад» Барнаульское местное отделение партии закупило семена и передает их для отправки в МЧС — организовать отправку гуманитарного груза с семенами.

В состав благотворительного груза вошли семена моркови, свёклы, лука, редиса, кабачков, тыквы, зелени и других овощных культур. В Барнаульском местном отделении уверены, такая помощь поможет семьям обеспечить себя продовольствием.

«Ранее мы приняли решение провести благотворительную акцию по раздаче семян для наших садоводов и огородников. Барнаульцы с радостью откликнулись на нее, и в короткое время наши волонтеры раздали порядка 3000 наборов семян людям, посетившим продовольственные ярмарки. Поэтому было принято решение отправить семена и жителям Донбасса. Мы сформировали груз из семян моркови, свеклы, лука, редиса, кабачков и других культур, произведенных на Алтае. Надеемся, что они дадут хороший урожай и принесут пользу семьям Донбасса», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.

Барнаульские единороссы отправили жителям Донбасса семена овощей. Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Напомним, ранее в Барнауле сформировали вторую по счету партию гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой народных республик. Барнаульские предприниматели собрали для жителей Донбасса по 6,5 тонн гречневой крупы, гороха и риса. Общий вес посылки — 20 тонн. Помощь в отправке гуманитарной помощи оказало Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия».