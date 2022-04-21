Барнаульские единороссы провели масштабную экологическую акцию в парке имени Ленина

В парк имени Ленина с самого утра начали приходить активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», представители студенческих волонтерских отрядов, депутаты молодежного Парламента города, сотрудники соседнего парка спорта Алексея Смертина и неравнодушные к экологии жители соседних микрорайонов. На протяжении нескольких часов барнаульцы единой командой наводили порядок в одном из любимых мест для прогулок в Индустриальном районе.

Как напомнила председатель общественного совета партийного проекта «Чистая страна», депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус, традиция уборки парка имени Ленина не нова: барнаульцы на протяжении 10 лет выходят на весенние субботники в разное время, однако впервые власти, депутаты и горожане решили объединить усилия и организовать масштабную экологическую акцию.

Барнаульские единороссы провели экологическую акцию «Чистый парк — чистому району». Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

— В разное время мы здесь организовывали весенние субботники и с Союзом пенсионеров Барнаула, и с предпринимателями, но впервые мы с депутатами по Индустриальному району, а также с администрацией района и большой командой партии «Единая Россия», общественниками и местными жителями решили вместе убрать большую территорию парка. Ведь когда разом, приложив максимум возможных усилий, наведешь порядок, то и поддерживать его потом в разы проще. А мусора здесь, к сожалению, накапливается в период с осени по весну достаточно. Здорово, что сегодня нас всех объединила «Единая Россия», чтобы навести порядок в нашем общем доме — Барнауле, — отметила Кристина Юстус.

Поддержал коллег и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Являясь одним из организаторов масштабной эко-акции, краевой депутат приобрел мешки для сбора мусора, обеспечил питьевой водой всех участников акции.

Многочасовая экологическая акция нашла отклик в сердцах свыше 500 человек. Как рассказывают участники акции, они узнали о проведении масштабного субботника из социальных сетей депутатов и местных СМИ. Все они наводили порядок, начиная от микрорайона Невский до улицы Ленинградской, и от парка «Лесная сказка» до улицы Антона Петрова.

Барнаульские единороссы провели экологическую акцию «Чистый парк — чистому району». Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

— Для нас субботники стали доброй традицией: мы вместе с депутатами от «Единой России», студенческими отрядами и молодёжными организациями приводим в порядок родную для нас территорию. Утром на субботник вышло около 20 молодогвардейцев, которые проживают рядом с парком имени Ленина. Мы всегда участвовали и будем продолжать участвовать в экологических акциях, — рассказала заместитель руководителя Алтайского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Наина Абашина.

По уточнению районной администрации, в ближайшие дни силами управляющих компаний весь собранный мусор будет вывезен из территории парка.