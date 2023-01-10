10 января
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Жизнь

Барнаульские студенты и волонтеры начали бороться с ледяными тротуарами и скользкими ступеньками

Студенты алтайских вузов вместе с волонтерами вышли на помощь в борьбе с образовавшимся гололедом в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии города.

Студенты и волонтеры вышли на помощь в борьбе с образовавшимся гололедом в Барнауле.
Студенты и волонтеры вышли на помощь в борьбе с образовавшимся гололедом в Барнауле.
Мэрия Барнаула

С последствиями неожиданного похолодания вышли бороться курсанты Барнаульского юридического института МВД России. Они обработали песчаной смесью пешеходную зону улицы Мало-Тобольской и пешеходные лестницы по улицам Челюскинцев, Чкалова, Папанинцев.

Волонтеры отрядов «Синяя Птица», «Ледовый», «Буревестник» посыпали специальной смесью тротуар по улице Взлетной — на участке от Сиреневой до Сергея Ускова.

Не остались в стороне студенты Алтайского государственного колледжа и Алтайского педуниверситета. Ребята расчистили лестничный марш в районе дома № 12 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. А будущие педагоги обезопасили участки тротуаров вблизи пешеходных переходов на пересечении улиц Профинтерна и Свердлова.

Включились в работу студенты технического университета имени Ползунова и Алтайского промышленно-экономического колледжа. Они посыпали песчано-соляной смесью тротуары по улице Димитрова от Ленина до Комсомольского. А также по улице 80-й Гвардейской Дивизии от Чеглецова до Северо-Западной.

В Ленинском районе работали волонтеры. Они организовали уборку снега и наледи, а также посыпку песчано-соляной смесью подходов к пешеходным переходам на пересечении улиц Георгия Исакова и Шукшина, лестничного марша по улице Попова, 51.

К работе подключились депутаты Молодежного парламента Барнаула и народные дружинники.

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