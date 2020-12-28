Барнаульский бизнесмен рассказал, как устроил пансионат для пожилых людей и с кем ему приходится конкурировать

Уход за престарелыми людьми давно перестал быть только уделом государства. Многие делают это бизнесом, социально ориентированным, но все же коммерческим делом. Изучивший рынок учредитель медико-санитарного пансионата «Новые Зори» Аркадий Вахлов рассказал altapress.ru, с какими трудностями сталкиваются владельцы пансионатов для пожилых людей, а также о конкуренции, деньгах и постояльцах.

С чего все началось

— Кто-то должен был открыть хороший пансионат в Барнауле. Идея витала давно. И вот на торги край выставил здание больницы в Новых Зорях. Оно было прилично разграблено, все, что можно, там сломали, утащили весь металл. Но здание все же подходило для того, чтобы организовать там оказание медико-социальной помощи.

Перестраивать пришлось много. Меняли отмостку, вырубили кустарник, делали асфальтовые дорожки. Поменяли кровлю, электропроводку, поставили окна, в каждой палате сделали санузел с душем и туалетом, оборудовали сигнализацию и пожарные двери. Важна безбарьерная среда, так что везде срубили пороги. Коридоры в здании — 2,4 м шириной.

У нас есть изоляторы и санитарные пропускники, палаты оборудованы по современным санитарным нормам.

Только на одну вентиляцию ушло 1,5 млн рублей. Устанавливаем лифт, он тоже стоит более миллиона. Такого еще нет в крае. Пансионат — это, конечно, коммерческая идея. Но это не та коммерция, что связана с торговлей, например. Здесь ты работаешь с живыми людьми. Ответственности больше, прибыли меньше — таково социальное предпринимательство.

Аркадий Вахлов. Анна Зайкова.

О ценах

— Работа сиделки в Барнауле стоит 70−100 рублей в час. Кажется, что недорого. Но давайте посчитаем. Рабочий день с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 обойдется в 16−18 тыс. в месяц. Скорее всего, нужна будет и вторая сиделка на выходные и вечера. Ухаживающему за родственником человеку нужно предоставить как минимум обед, это дополнительные траты, еще тысяч пять. Да и самого родственника надо кормить.

При этом пожилой человек все равно не может, например, выйти на улицу: не многие дома в городе оборудованы пандусом. И что самое главное — сложно с медицинской помощью.

В одном из наших корпусов располагается поликлиника. По месту жительства мы к ней и относимся, и наших постояльцев там принимают. У нас есть медсестра, отдельный врачебный кабинет.

К тому же пожилые люди не могут сидеть без дела. Им нужны занятия, поддерживающие мелкую моторику, да и просто хотя бы гармонист — для души. У нас есть, например, гимнастика. Многие заново учатся вязать.

Цена наших услуг составляет от 30 до 40 тыс. в месяц в зависимости от состояния человека, который к нам поступает. Когда люди звонят и прицениваются, мы сразу говорим, что это не самый дешевый вариант. Потому что у нас реально лучше.

Пансионат «Новые зори». nzori22.ru.

О постояльцах

— У нас есть 1-, 2-, 3-местные номера. И, как ни странно, большим спросом пользуются именно 2-местные, все же людям нужно общение. Мы думали, что наиболее популярны будут одноместные.

Мы заинтересованы в долгом пребывании жильцов. Но часто бывает так, что человека доставляют в тяжелом состоянии, например с пролежнями, наши медсестры его отхаживают, и потом его снова забирают родственники.

Или бабушка приехала в совершенно подавленном состоянии, а тут оказывается, что подружилась с соседками по комнате, что можно общаться, гулять, но через некоторое время она тоже просится обратно домой.

Мы заключаем и короткие договоры. Например, дети куда-то поехали отдыхать, а за престарелыми родителями некому присматривать. Кто-то просто устал. Круглосуточный уход за старым и больным человеком — это очень тяжелый труд, и родственникам, конечно, требуется отдых. Это позволяет снять нервное напряжение.

Поэтому людям, которые хорошо зарабатывают, проще отдать человека под присмотр для ухода. На полмесяца или 10 дней. У нас это стоит примерно 1500 рублей в сутки.

Честно говоря, иногда привозят очень тяжелых людей, когда понимают, к чему это все ведет. То есть откровенно привозят умирать. Чтобы не дома. Кого-то навещают через день, а к кому-то не приезжают месяцами.

Но есть и долгосрочные договоры. Человек приезжает со своими фотоальбомами, прикроватными ковриками, милыми домашними вещицами и собирается остаться буквально навсегда.

Плюс в том, что у нас нет никакой очереди, никаких лишних бумаг, только медицинские справки, документы оформляем быстро.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

О селе и государстве

— Я был в государственных домах престарелых. Денег на них не жалеют, там делают хорошие ремонты, ставят современное оборудование. Есть всего два минуса.

Во-первых, иногда отношение к постояльцам хромает, они не чувствуют заботы, у персонала кончается рабочий день — и все, жильцы предоставлены сами себе. Во-вторых, бесконечная бюрократия: чтобы попасть туда, нужно собрать 14 документов в разных инстанциях.

Есть еще и околокриминальная составляющая этого «рынка». Пожилых и больных людей берут жить на какую-то квартиру, потом оказывается, что за бабушку начинают получать пенсию, карта ее пустеет, а затем она внезапно вызывает нотариуса и переписывает квартиру на чужих людей. И в итоге становится не нужна.

В Алтайском крае, слава Богу, таких случаев нет. Во всяком случае, явного криминала. Но в целом по России достаточно.

В Алтайском крае в сельской местности распространено другое явление. Люди за деньги берут дедушек и бабушек к себе домой. Присматривают, забирая пенсию. К таким сиделкам даже очередь есть. Но вряд ли это можно назвать качественным уходом, жить в тесноте некомфортно, и медпомощь все равно не окажут.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

О социальном законе

— Есть Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года. По всей стране определены тарифы на социальные услуги — стрижку, мытье, кормление и прочее, вплоть до юридической консультации.

То есть человек может заключить индивидуальный договор социальной реабилитации и получать эти услуги. В Москве и Санкт-Петербурге общая сумма может доходить до 60 тыс. рублей в месяц, в других регионах до 30 тыс.

По идее, деньги ходят за пожилым человеком, он имеет право выбирать — государственное или частное заведение, где ему будут оказывать социальные услуги. Он платит пансионату две трети пенсии, например 9 тыс. рублей, остальные доплачивает государство. Такая схема, например, очень распространена в Ленинградской области.

Федеральный закон продублировало 543-е постановление администрации Алтайского края от 11.12.2014, где определены размер и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр.

Так вот, решением губернатора к федеральному тарифу пририсовали понижающий коэффициент — 0,5, поскольку край у нас дотационный. На эти деньги никакие качественные услуги оказывать невозможно.

У нас есть выбор: или просто брать деньги с людей и не связываться с государственными перечислениями, или связываться, но отвечать за каждый рубль. При этом нам будут платить около 15 тыс. рублей при себестоимости содержания пожилого человека 28 тыс. в месяц.

Я же, когда прихожу за отопление отдавать 140 тыс. рублей, не говорю: давайте с коэффициентом 0,5 оплачу. И мясо на базаре не с коэффициентом покупаю.

Конечно, ни один здравомыслящий бизнесмен не станет так работать. Поэтому пока у пожилого человека нет шансов попасть в частный пансионат за одну пенсию, только с материальной помощью от родственников.

У нас с органами социальной защиты сотрудничают только фирмы, оказывающие надомные услуги: приехать покормить-помыть-переодеть.

Пансионат «Новые зори». nzori22.ru.

О плановых убытках

— Многие частные пансионаты в Москве работают за эти бюджетные деньги. Но в реальности дела обстоят не так хорошо. Я разговаривал с владельцем частного дома в Туле. Он говорит, что государство, бывает, тянет, рассчитывается в конце года, но деньги-то нужны прямо сейчас: на питание, коммунальные услуги, зарплаты. Часто у бизнеса нет таких запасов, чтобы дотянуть до декабря, а потом получить деньги.

Мы готовы работать с государством. Это действительно экономически выгодно, если пансионат большой — около 100 постояльцев, например. Если бы только отменили этот коэффициент.

Малые государственные дома престарелых тоже планово убыточны. Там иногда персонала больше, чем собственно жильцов. Сотрудникам нужно платить зарплату, нужно оплачивать коммунальные услуги. Так что в пересчете на количество постояльцев содержание одной бабушки может доходить до 100 тыс. в месяц. Но у государственных заведений не стоит вопрос рентабельности, им проще.

Да, конечно, в большом доме теряется некоторая семейность и, может быть, уют. Но зато куда лучше сервис, больше возможностей для общения, хорошее медицинское наблюдение.

Аркадий Вахлов. Анна Зайкова.

О росте

— В поселке Александровском в Алейском районе частный пансионат расположен в бывшей школе. Под Новосибирском есть частный пансионат на территории бывшей воинской части. Это большие заведения.

При этом в Новосибирске немало частных пансионатов организуют в обычных коттеджах с крутыми лестницами на вторые этажи и решетками на окнах. Там нет почти никакой территории для прогулок, они стоят буквально между магазинами и автомастерскими в городе.

У нас тоже большое здание — 3,5 тыс. кв. метров. И 68 соток земли. Здание состоит из четырех корпусов. Один из них, как я говорил, поликлиника. Два корпуса мы обживаем, и еще есть куда расширяться.

Фактически мы заполнены только на треть. Пансионат рассчитан примерно на 100 человек. Сейчас у нас пока около 30 постояльцев. Нам есть куда расти, и это наше преимущество.

Пансионат «Новые зори». nzori22.ru.

О конкуренции

— В Барнауле есть два частных пансионата — «Южный» и «Семейный дом». Я пробовал даже создать ассоциацию среди нас, чтобы можно было как-то обмениваться опытом, решать общие вопросы. Но все воспринимают друг друга как конкурентов, а не как коллег.

«Южный» — это сетевая компания, у них есть пансионаты в Томске, Красноярске и Новосибирске. И это очень показательный момент. Они не самые крупные. Но в ближайшее время мы должны готовиться, что и московские большие сети по уходу за пожилыми людьми могут прийти в Алтайский край.

Есть те, кто имеет по 10−16 домов престарелых только в Московской области, например. Это другие деньги и другие подходы к работе вообще. Они пока не спешат выходить за Урал, но все же надо успеть стать лучшими, чтобы с ними конкурировать. Это наша задача.