3 августа
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Жизнь

Барнаульский парк «Изумрудный» приглашает на «ДАРмарку»

В парке «Изумрудный» 6 августа пройдет ярмарка, на которой барнаульцы смогут «обменяться» одеждой и другими вещами, в том числе к школе.

Школа. Цветные карандаши
Школа. Цветные карандаши
СС0

«ДАРмарка» пройдет с 14:00 до 17:00.

Событие приурочено к началу учебного года. На обмен можно принести школьную одежду, обувь, рюкзаки, учебники, канцелярию, или прийти и выбрать подходящие вашим членам семьи вещи.

Также будет работать мобильный пункт сбора вещей для многодетных семей и людей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.

Барнаульский парк &quot;Изумрудный&quot; приглашает на &quot;ДАРмарку&quot;.
Барнаульский парк «Изумрудный» приглашает на «ДАРмарку».
Пресс-служба парка.

Вещи должны быть:

  • Чистыми,
  • Без пятен и затяжек,
  • Без оторванных пуговиц или пайеток, если этот дефект явно заметен,
  • С целыми рабочими молниями,
  • Без дыр и целые по всем швам.

Кроме того, можно принесли любую другую одежду и обувь: мужскую, женскую и детскую.

В этот же день состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров-ремесленников.

Ранее парк «Изумрудный» отметил 90-летие.

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