В парке «Изумрудный» 6 августа пройдет ярмарка, на которой барнаульцы смогут «обменяться» одеждой и другими вещами, в том числе к школе.

«ДАРмарка» пройдет с 14:00 до 17:00.

Событие приурочено к началу учебного года. На обмен можно принести школьную одежду, обувь, рюкзаки, учебники, канцелярию, или прийти и выбрать подходящие вашим членам семьи вещи.



Также будет работать мобильный пункт сбора вещей для многодетных семей и людей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.

Барнаульский парк «Изумрудный» приглашает на «ДАРмарку». Пресс-служба парка.

Вещи должны быть: Чистыми,

Без пятен и затяжек,

Без оторванных пуговиц или пайеток , если этот дефект явно заметен,

если этот дефект явно заметен, С целыми рабочими молниями,

Без дыр и целые по всем швам.

Кроме того, можно принесли любую другую одежду и обувь: мужскую, женскую и детскую.

В этот же день состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров-ремесленников.

Ранее парк «Изумрудный» отметил 90-летие.