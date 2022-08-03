«ДАРмарка» пройдет с 14:00 до 17:00.
Событие приурочено к началу учебного года. На обмен можно принести школьную одежду, обувь, рюкзаки, учебники, канцелярию, или прийти и выбрать подходящие вашим членам семьи вещи.
Также будет работать мобильный пункт сбора вещей для многодетных семей и людей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.
Барнаульский парк «Изумрудный» приглашает на «ДАРмарку».
Пресс-служба парка.
Вещи должны быть:
- Чистыми,
- Без пятен и затяжек,
- Без оторванных пуговиц или пайеток, если этот дефект явно заметен,
- С целыми рабочими молниями,
- Без дыр и целые по всем швам.
Кроме того, можно принесли любую другую одежду и обувь: мужскую, женскую и детскую.
В этот же день состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров-ремесленников.