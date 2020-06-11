Наказан только баран. Как обитатели барнаульского зоопарка выходят из карантина и радуются гостям

За два месяца жесткого режима самоизоляции в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родились 28 детенышей. Все это время животные оставались без внимания посетителей. Altapress 10 июня побывал в зверинце и убедился, как рады открытию обитатели зоопарка.

Звериный роддом

«Четыре лиса, пять песцов, два лося, один северный олень, два леопарда-меланиста, один дальневосточный леопард…» — очень долго перечисляет новорожденных Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Он стоит у клетки с тремя львятами и боится обсчитаться. Из своего домика недоверчиво на нас смотрит мама Ая, но все же не рычит. В другой клетке туда-сюда бродит папа — Алтай. Прямо настоящие родители — еще бы, ведь это их пятое потомство.

У львят еще глаза не открылись — они появились на свет 7 июня. А на следующий день — когда открылся зоопарк — родила тигрица Багира. Она, в отличие от львицы Аи, вдруг выходит из укрытия и начинает чесаться о клетку. Через пару минут вытаскивает одного из четверых котят из дома — кажется, Багире надоело наше внимание, и она решила на всякий случай перепрятать своего малыша.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Новоиспеченные звери-родители держатся чуть поодаль от посетителей. А остальные обитатели зоопарка по людям соскучились.

Павел Резниченко,

заместитель директора Барнаульского зоопарка:

Они же привычные к народу: кто поиграется, кто покричит. Многие знают по именам наших животных, зовут, а те откликаются. Могут посетители поиграть с ними через сетку — они к этому привыкшие. Во время карантина бывало, что животные даже нервничали. А сейчас все вернулось в свое русло. Рожденные в зоопарке животные без людей себя неудобно чувствуют.

Белый тигр Маяк нежится на солнышке. Он подрос, но подружку зоопарк пока ему не ищет, сначала нужно построить вольер побольше. В клетке напротив спят три маленьких лиса — белый, рыжий, черный. Они тоже появились здесь во время карантина: их передал разорившийся контактный зоопарк. Лежат, отдыхают от детских рук.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Австралийский кенгуренок, размером с упитанного домашнего кота, сосет у мамки молоко. Ему абсолютно все равно на детей за стеклом.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Как и крошечному яванскому макаку, что повис на своей родительнице. «Как по телевизору!», — восхищаются посетители.

«Имена им придумаем не мы»

Всех этих малышей еще никак не назвали. Имена им придумают уже новые хозяева: в Барнаульском зоопарке они не задержатся.

В Барнаульском зоопарке посетителям разрешили фотографироваться с тигрятами. 22 сентября 2018 года. www.instagram.com/tanjia1313

«У нас родители молодые, потомство оставлять не планируем, — объясняет Резниченко. — Нам уже звонят, интересуются. Мы пока еще не определялись по каким местам наши разъедутся. Посмотрим, где уютнее им будет».

Малыши пробудут в зоопарке около месяца. Кроме львят и тигрят — их ненадолго оставят, они — любимцы посетителей. Как обычно для них организуют «ясли», где гости могут поближе посмотреть, как котята играют.

Верблюд и сороки

Из всех, кто находится в зоопарке, в изоляции остался только баран — третий день закрыт в отдельный вольер.

«Это он наказан, — шутит Резниченко. — Он других обижает — защищает так свое стадо. Вот в прошлом году хорошо себя вел».

Гуанако — предок ламы с головой, подозрительно напоминающей кенгуру — лениво жует травку вдалеке. Вокруг загона — пара человек, по сравнению со скоплениями в остальных частях зоопарка здесь пусто. И совершенно зря: внезапно из-за деревьев выбегает стадо диких баранов-муфлонов. Вмиг они взбираются на маленький холмик, чем пугают стайку сорок. Будто специально играют. Где-то среди них трое совсем маленьких барашков.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Чуть подальше, из-за другой ограды высунулся верблюд. Смотрит на людей, наверное, соскучился, не в кого было поплеваться. «Да нет, он у нас добрый, а верблюды от злости плюются, — возражает Резниченко. — Один раз ветеринарное мероприятие проводили, кровь брали. И он на нас что-то сильно обиделся. Вот уже набрал, но не плюнул — пожалел».

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Новая звезда

Вдруг рядом собирается очень много посетителей. По команде работника зоопарка плотное кольцо малышни размыкается и из-за него выглядывает Глаша на поводке. Это четырехмесячная бурая медведица, которую недавно доставили сюда из Республики Алтай. Неизвестно, сама ли она потерялась, или что-то случилось с родителями. От детей Глаша не бежит. «Привыкшая, не страшно ей», — говорит Резниченко.

Медвежонок Глаша. Скриншот видео instagram.com/zoo22.ru

Одна девчонка смеется оттого, как Глаша перекатывается на земле. «В последний раз мы были здесь перед закрытием на карантин, — рассказывает ее мать Ирина. — Очень рады, что наконец-то пришли! Ребятишки в восторге, очень скучали, очень ждали. Дочь часто брала телефон и говорила: «Але! Саса! Где зоопарк?»

Мороженое и три медведя

«Кыс-кыс-кыс!» — дети громко зовут гималайских медведей. Жора, Даша и их малыш в это время лакомятся мороженым: заместитель директора угощает их с рук. Посетителям, само-собой, мишек кормить нельзя.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Даша — цирковая артистка на пенсии. «Помню, медведица уже год находилась в зоопарке, приехал хозяин из цирка — позвал. Она его по голосу узнала, даже какие-то команды выполняла. Профессионалы. Мы вот сюсюкаемся с ними», — рассказывает Резниченко, пока медведица слизывает с его пальцев остатки пломбира, и добавляет: «Язык гладкий, а у кошек — как наждачка. Мы их маленьких на руках носим, из соски кормим — к нам они хорошо относятся».

Конечно, медведей кормят не только мороженым — его вообще дают мало: вредно. Но на карантине семья порцию свою получала.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Мишек мясом не кормят, как объяснил заместитель директора, чтобы хорошо относились к людям. Вместо этого работники готовят злаковые каши, подслащенные медом. На одного взрослого гималайского медведя в день варят 20 кг. Но это только до и после спячки. Все остальное время он не настолько голоден.

А вообще на всех хищников зоопарка в месяц приходится около 1,5 тонны мяса. Так что затраты только на них — внушительные.

«Не знаю, сколько зоопарк может выдержать без гостей, — жмет плечами Резниченко. — Конечно, есть у нас спонсоры. Но без посетителей тяжело».

Екатерина Карзова.