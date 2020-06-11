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Жизнь

Наказан только баран. Как обитатели барнаульского зоопарка выходят из карантина и радуются гостям

За два месяца жесткого режима самоизоляции в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родились 28 детенышей. Все это время животные оставались без внимания посетителей. Altapress 10 июня побывал в зверинце и убедился, как рады открытию обитатели зоопарка.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"

Звериный роддом

«Четыре лиса, пять песцов, два лося, один северный олень, два леопарда-меланиста, один дальневосточный леопард…» — очень долго перечисляет новорожденных Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Он стоит у клетки с тремя львятами и боится обсчитаться. Из своего домика недоверчиво на нас смотрит мама Ая, но все же не рычит. В другой клетке туда-сюда бродит папа — Алтай. Прямо настоящие родители — еще бы, ведь это их пятое потомство.

У львят еще глаза не открылись — они появились на свет 7 июня. А на следующий день — когда открылся зоопарк — родила тигрица Багира. Она, в отличие от львицы Аи, вдруг выходит из укрытия и начинает чесаться о клетку. Через пару минут вытаскивает одного из четверых котят из дома — кажется, Багире надоело наше внимание, и она решила на всякий случай перепрятать своего малыша.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Новоиспеченные звери-родители держатся чуть поодаль от посетителей. А остальные обитатели зоопарка по людям соскучились.

Павел Резниченко,
заместитель директора Барнаульского зоопарка:

Они же привычные к народу: кто поиграется, кто покричит. Многие знают по именам наших животных, зовут, а те откликаются. Могут посетители поиграть с ними через сетку — они к этому привыкшие. Во время карантина бывало, что животные даже нервничали. А сейчас все вернулось в свое русло. Рожденные в зоопарке животные без людей себя неудобно чувствуют.

Белый тигр Маяк нежится на солнышке. Он подрос, но подружку зоопарк пока ему не ищет, сначала нужно построить вольер побольше. В клетке напротив спят три маленьких лиса — белый, рыжий, черный. Они тоже появились здесь во время карантина: их передал разорившийся контактный зоопарк. Лежат, отдыхают от детских рук.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Австралийский кенгуренок, размером с упитанного домашнего кота, сосет у мамки молоко. Ему абсолютно все равно на детей за стеклом.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Как и крошечному яванскому макаку, что повис на своей родительнице. «Как по телевизору!», — восхищаются посетители.

«Имена им придумаем не мы»

Всех этих малышей еще никак не назвали. Имена им придумают уже новые хозяева: в Барнаульском зоопарке они не задержатся.

В Барнаульском зоопарке посетителям разрешили фотографироваться с тигрятами. 22 сентября 2018 года.
В Барнаульском зоопарке посетителям разрешили фотографироваться с тигрятами. 22 сентября 2018 года.
www.instagram.com/tanjia1313

«У нас родители молодые, потомство оставлять не планируем, — объясняет Резниченко. — Нам уже звонят, интересуются. Мы пока еще не определялись по каким местам наши разъедутся. Посмотрим, где уютнее им будет».

Малыши пробудут в зоопарке около месяца. Кроме львят и тигрят — их ненадолго оставят, они — любимцы посетителей. Как обычно для них организуют «ясли», где гости могут поближе посмотреть, как котята играют.

Верблюд и сороки

Из всех, кто находится в зоопарке, в изоляции остался только баран — третий день закрыт в отдельный вольер.

«Это он наказан, — шутит Резниченко. — Он других обижает — защищает так свое стадо. Вот в прошлом году хорошо себя вел».

Гуанако — предок ламы с головой, подозрительно напоминающей кенгуру — лениво жует травку вдалеке. Вокруг загона — пара человек, по сравнению со скоплениями в остальных частях зоопарка здесь пусто. И совершенно зря: внезапно из-за деревьев выбегает стадо диких баранов-муфлонов. Вмиг они взбираются на маленький холмик, чем пугают стайку сорок. Будто специально играют. Где-то среди них трое совсем маленьких барашков.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Чуть подальше, из-за другой ограды высунулся верблюд. Смотрит на людей, наверное, соскучился, не в кого было поплеваться. «Да нет, он у нас добрый, а верблюды от злости плюются, — возражает Резниченко. — Один раз ветеринарное мероприятие проводили, кровь брали. И он на нас что-то сильно обиделся. Вот уже набрал, но не плюнул — пожалел».

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Новая звезда

Вдруг рядом собирается очень много посетителей. По команде работника зоопарка плотное кольцо малышни размыкается и из-за него выглядывает Глаша на поводке. Это четырехмесячная бурая медведица, которую недавно доставили сюда из Республики Алтай. Неизвестно, сама ли она потерялась, или что-то случилось с родителями. От детей Глаша не бежит. «Привыкшая, не страшно ей», — говорит Резниченко.

Медвежонок Глаша.
Медвежонок Глаша.
Скриншот видео instagram.com/zoo22.ru

Одна девчонка смеется оттого, как Глаша перекатывается на земле. «В последний раз мы были здесь перед закрытием на карантин, — рассказывает ее мать Ирина. — Очень рады, что наконец-то пришли! Ребятишки в восторге, очень скучали, очень ждали. Дочь часто брала телефон и говорила: «Але! Саса! Где зоопарк?»

Мороженое и три медведя

«Кыс-кыс-кыс!» — дети громко зовут гималайских медведей. Жора, Даша и их малыш в это время лакомятся мороженым: заместитель директора угощает их с рук. Посетителям, само-собой, мишек кормить нельзя.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Даша — цирковая артистка на пенсии. «Помню, медведица уже год находилась в зоопарке, приехал хозяин из цирка — позвал. Она его по голосу узнала, даже какие-то команды выполняла. Профессионалы. Мы вот сюсюкаемся с ними», — рассказывает Резниченко, пока медведица слизывает с его пальцев остатки пломбира, и добавляет: «Язык гладкий, а у кошек — как наждачка. Мы их маленьких на руках носим, из соски кормим — к нам они хорошо относятся».

Конечно, медведей кормят не только мороженым — его вообще дают мало: вредно. Но на карантине семья порцию свою получала.

Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Барнаульский зоопарк вновь открылся для посетителей после снятие режима ограничений.
Дмитрий Лямзин, ИД «Алтапресс»

Мишек мясом не кормят, как объяснил заместитель директора, чтобы хорошо относились к людям. Вместо этого работники готовят злаковые каши, подслащенные медом. На одного взрослого гималайского медведя в день варят 20 кг. Но это только до и после спячки. Все остальное время он не настолько голоден.

А вообще на всех хищников зоопарка в месяц приходится около 1,5 тонны мяса. Так что затраты только на них — внушительные.

«Не знаю, сколько зоопарк может выдержать без гостей, — жмет плечами Резниченко. — Конечно, есть у нас спонсоры. Но без посетителей тяжело».

Екатерина Карзова.

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