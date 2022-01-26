Барнаульского педофила, совращавшего девочек в соцсетях, приговорили к 19 годам

В Алтайском крае мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает региональный СК.

33-летний житель Барнаула с 2014 по 2018 год в соцсетях общался с девочками в возрасте от 11 до 16 лет.

«Входя в доверие к несовершеннолетним, он обычно представлялся взрослой обеспеченной женщиной. Под предлогом выигрыша дорогостоящего смартфона либо денежного приза, мужчина давал „задания“ детям, сначала безобидные, а затем заставлял девочек позировать перед камерой без одежды и совершать действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Происходящее барнаулец записывал на видео. Кроме того, он сам пересылал девочкам фото и видео развратного характера.

Когда несовершеннолетние пытались прекратить всяческое общение, мужчина угрожал распространить видео среди их друзей и знакомых.

Всего пострадал 21 ребенок. Экспертиза выявила у мужчины «расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии».

Барнаулец своей вины не признал. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Насилие над детьми. Маленькая девочка. СС0

В СК подчеркнули, что в 2015 году осужденный познакомился с жительницей Московской области, которая за деньги по просьбе барнаульца записывала развратные видео со своей 6-летней дочерью.

Также в 2017 году жительница Краснодарского края за деньги совершала противоправные действия в отношении своих дочерей 9-ти и 5-ти лет.

«Кроме того, узнав, что женщина работает в детском саду, мужчина уговорил ее снимать видео с несовершеннолетними воспитанниками, младшему из которых было 2 года, давая указания, какие действия сексуального характера совершать», — отметили в ведомстве.

Суд приговорил жительницу Московской области к 5 годам, а жительницу Краснодарского края — к 12 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.