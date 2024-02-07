Барнаульцев предупредили об оттепели

В ближайшие дни в Барнауле днем ожидается плюсовая температура. Об этом сообщают алтайские синоптики.

Завтра, 8 февраля, ночью ожидается -13...-15 градусов. Однако днем потеплеет до 0 градусов. В конце дня будет небольшой снег и метель.

Днем 9 февраля столбики термометров поднимутся до плюсовой температуры — +1...+3 градусов. Ночью ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

10 февраля температура ночью составит -1,+1 гр., а днем +3,+5 гр.

Из-за резких перепадов температур на крышах домов образуются сосульки и ледяные навесы.

Меры предосторожности, которые следует соблюдать во время оттепели:

Ранее сообщалось, что в биосферном заповеднике показали холодное безмолвие Золотого озера.

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