3 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульцев приглашают на митинг против эвтаназии бродячих животных

В России постепенно пополняется список регионов, где на законодательном уровне разрешили усыплять бездомных животных. Мнение по этому поводу разделились. Кто-то поддерживает такую меру борьбы с хвостатыми бродяжками, кто-то выступает категорически против. Региональные власти аргументируют эвтаназию стремлением защитить людей от потенциально опасных животных.

В Алтайском крае тема умерщвления бродячих животных тоже активно обсуждается общественностью. Как сообщила пресс-служба регионального отделения «Справедливой России — За правду», партийцы предложили барнаульцам озвучить свою позицию на митинге, который пройдет в Барнауле под лозунгом «Жизнь — она для всех».

Убийство — не выход! Этот закон противоречит всем законам человечности. И мы готовы сделать все возможное, чтобы не допустить его принятия в нашем регионе, — цитируют социалисты секретаря бюро Совета регионального отделения партии СРЗП, депутата АКЗС Евгению Боровикову.

Акция пройдет 4 июня, в 19.00, на ул. Германа Титова, 9 в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Большая раскраска в Барнауле
Закрытие органного сезона
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость