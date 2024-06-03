Барнаульцев приглашают на митинг против эвтаназии бродячих животных

В России постепенно пополняется список регионов, где на законодательном уровне разрешили усыплять бездомных животных. Мнение по этому поводу разделились. Кто-то поддерживает такую меру борьбы с хвостатыми бродяжками, кто-то выступает категорически против. Региональные власти аргументируют эвтаназию стремлением защитить людей от потенциально опасных животных.