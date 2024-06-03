Барнаульцев приглашают на митинг против эвтаназии бродячих животных

В Алтайском крае тема умерщвления бродячих животных тоже активно обсуждается общественностью. Как сообщила пресс-служба регионального отделения «Справедливой России — За правду», партийцы предложили барнаульцам озвучить свою позицию на митинге, который пройдет в Барнауле под лозунгом «Жизнь — она для всех».
Убийство — не выход! Этот закон противоречит всем законам человечности. И мы готовы сделать все возможное, чтобы не допустить его принятия в нашем регионе, — цитируют социалисты секретаря бюро Совета регионального отделения партии СРЗП, депутата АКЗС Евгению Боровикову.
Акция пройдет 4 июня, в 19.00, на ул. Германа Титова, 9 в Барнауле.
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