11 июня
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Жизнь

Барнаульцев просят быть добрее к редким рогатым жукам

В теплые вечера в Барнауле могут появляться редкие жуки-олени и жуки-носороги. Горожан просят не давить их, а относить в траву. Пост-напоминание появился в разных городских пабликах, в том числе и барнаульских.

Жук-олень.
Жук-олень.
CC0

Жук-олень, например, самый крупный жук на территории Европы. Время его лета длится с середины-конца мая до середины июля. Его личинки развиваются в древесине мертвых лиственных деревьев на протяжении 4−6 лет.

Занесен в Красную книгу России как сокращающийся в численности вид.

А жук-носорог включается в ряд региональных Красных книг России. Имеет широкое распространение, в том числе на юге Западной Сибири, например, в окрестностях Бийска.

«Мы сегодня спасли двух жуков — носорогов», «Ни разу в городе не встречал, по детству в деревне — да», — отреагировали в паблике «Подслушано Барнаул» горожане.

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