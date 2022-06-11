Барнаульцев просят быть добрее к редким рогатым жукам

Жук-олень, например, самый крупный жук на территории Европы. Время его лета длится с середины-конца мая до середины июля. Его личинки развиваются в древесине мертвых лиственных деревьев на протяжении 4−6 лет.
Занесен в Красную книгу России как сокращающийся в численности вид.
А жук-носорог включается в ряд региональных Красных книг России. Имеет широкое распространение, в том числе на юге Западной Сибири, например, в окрестностях Бийска.
«Мы сегодня спасли двух жуков — носорогов», «Ни разу в городе не встречал, по детству в деревне — да», — отреагировали в паблике «Подслушано Барнаул» горожане.