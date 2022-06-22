Барнаульцев просят не пугаться крупногабаритной техники на дорогах

21−22 июня на площадку «Дня сибирского поля» начала подъезжать сельскохозяйственная техника. За два дня «своим ходом» заехали более 70 единиц.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Алтайского края, помимо этого, идет периодическая доставка техники и оборудования автотранспортом. По оценкам организаторов, на площадке уже размещено более 100 вариантов техники.

В предыдущие годы барнаульцы с непривычки удивлялись появлению на дорогах таких образцов и жаловались на возникающие из-за них пробки. Сейчас в минсельхозе говорят, что доставка техники будет продолжаться и в последующие дни.

Традиционно на «Дне сибирского поля» производители и дилеры сельхозтехники выставляют порядка 550 различных агрегатов, в том числе и крупногабаритных.

Что известно об агрофоруме

В 2022 году аккредитацию на форум прошли около 300 компаний. Это рекорд за всю историю проведения форума. В настоящий момент компании активно занимаются расстановкой прибывшей техники и приступают к монтажу своих павильонов.

«День сибирского поля-2022» будет проходить на площадке агропарка вблизи поселка Прутской 29−30 июня.