17 августа
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Жизнь

Барнаульцев просят придумать имя крошке еноту в зоопарке

Барнаульцев просят придумать имя для мохнатой дочки енота Сэма в зоопарке "Лесная сказка". Свои варианты можно предложить в социальных сетях зоопарка.

Дочурка енота Сэма
Дочурка енота Сэма
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

По словам сотрудников зоопарка, дочурка выросла копией папы. Она похожа на Сэма не только внешне, но и характером, и привычками.

"Первые месяцы воспитанием крохи занималась только мама и тетушка. Вторая была настолько ответственна и увлечена процессом, что порой и мамочку не пускала в дом", - рассказывают в пресс-службе "Лесной сказки".

Когда малышка подросла, то за воспитание взялся отец. Сэм научил дочурку покорять самые высокие вершины вольера, включая крышу. А еще выхватывать самые вкусные кусочки обеда, охранять лакомства и даже огрызаться.

Барнаульцам предлагают придумать имя крошке еноту. Гости зоопарка предлагают такие имена, как "Лиза Сэмовна", "Симона", "Анфиса" и "Пуша".

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