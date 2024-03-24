Барнаульцы не могут передвигаться по Змеиногорскому тракту из-за потопа

По словам очевидцев, уровень воды достигает номера автомобиля.
Затоплен большой участок дороги.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции тщательно досматривают автомобили на въезде в Барнаул.
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Горожане заявляют, что двигаться по этому участку города проблемно и пешком, и на автомобиле, сообщает "ЧБ Барнаул".
По словам очевидцев, уровень воды достигает номера автомобиля.
Затоплен большой участок дороги.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции тщательно досматривают автомобили на въезде в Барнаул.
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