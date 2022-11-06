Барнаульцы пожаловались на едкий запах в центре города

Жители Барнаула в группе Barnaul22 5 ноября пожаловались запах жженной резины в центре города.

Зловоние распространяется в районе «Сити-Центра». Как сообщили очевидцы, запах доносится из одной из сараек, расположенной неподалеку от ТЦ.

Барнаульцы уверены, что кто-то сжигает резину.

«Через полчаса дыхания этим воздухом начинает болеть и кружиться голова, появляется горечь во рту. Этот район густо заселен, страдает очень много народа. Просьба ответственных лиц разобраться. Спасибо», — написали в группе.

Ранее такой проблемой страдал Бийск. В некоторых районах города жители чувствовали неприятный и кислый запах.