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Барнаульцы увидят солнечное затмение

11 августа барнаульцы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Это астрономические явление будет третьим в 2018 году.

Солнечное затмение.
Солнечное затмение.
CC0

Когда будет солнечное затмение?

Его можно увидеть 11 августа 2018 года. Максимальная фаза затмения наступит в 12:46 по московскому времени (в 16.46 по местному времени).

Что известно о затмении?

Максимальная фаза солнечного затмения составит 0,74, пишет Regnum (частные фазы всегда имеют значение меньше единицы).

По данным специалистов барнаульского планетария, солнечное затмение всегда происходит в новолуние. На этот раз около 20% солнечного диска закроется Луной.

Как смотреть солнечное затмение?

Нельзя смотреть на солнце при неполном затмении незащищенным глазом. Это может привести к серьезным проблемам зрения. Лучше купите специальные солнцезащитные очки, возьмите фотопленки, бинокли и телескопы или закопченые стекла.

Где в Барнауле можно посмотреть солнечное затмение?

Увидеть его можно из любой точки города. Если будет безоблачная погода, то за явлением можно будет наблюдать в телескоп на астрономической площадке планетария.

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