Барнаульцы увидят солнечное затмение

Когда будет солнечное затмение?
Его можно увидеть 11 августа 2018 года. Максимальная фаза затмения наступит в 12:46 по московскому времени (в 16.46 по местному времени).
Что известно о затмении?
Максимальная фаза солнечного затмения составит 0,74, пишет Regnum (частные фазы всегда имеют значение меньше единицы).
По данным специалистов барнаульского планетария, солнечное затмение всегда происходит в новолуние. На этот раз около 20% солнечного диска закроется Луной.
Как смотреть солнечное затмение?
Нельзя смотреть на солнце при неполном затмении незащищенным глазом. Это может привести к серьезным проблемам зрения. Лучше купите специальные солнцезащитные очки, возьмите фотопленки, бинокли и телескопы или закопченые стекла.
Где в Барнауле можно посмотреть солнечное затмение?
Увидеть его можно из любой точки города. Если будет безоблачная погода, то за явлением можно будет наблюдать в телескоп на астрономической площадке планетария.