"Друзья, мне тут фотографии с погибшими мальками в пруду парка "Изумрудный" все сбрасывают и спрашивают, что случилось. Объясняю: ложная тревога", — пояснил в своем обращении Вакаев.

Так, барнаульцы могут видеть рыб, которые погибли еще зимой: они вмерзли в лед, и ветром их приносит к берегу.

Однако большая часть мальков благополучно перезимовала и сейчас плавает в пруду.

А чтобы создать более благоприятные условия для рыб, в пруд парка запустят водоросль хлореллу. Она позволит уничтожить вредоносные сине-зеленые водоросли, насытить водоем кислородом и создать питательную среду для его обитателей.

Ранее корреспонденту altapress.ru посчастливилось увидеть всех обитателей Изумрудного парка.

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