Барнаульцы зажгли в танцевальном баттле на набережной Оби

В Барнауле на набережной Оби прошел танцевальный батл «За здоровый образ жизни» 28 мая. Барнаульцы соревновались в лучшем исполнении брейкинга и хип-хопа. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Показывали мастер-класс по танцам студенты и учащиеся общеобразовательных организаций.

70 юношей и девушек соревновались в лучшем исполнении брейкинга, хип-хопа и других стилей. В трех номинациях был объявлен один победитель. Он получил денежный приз и грамоту.

Во время батла зрители отвечали на вопросы развлекательной исторической викторины.

В августе в Барнауле планируют провести более масштабный танцевальный батл. В программе - показательные мастер-классы от лучших танцоров Сибири, розыгрыш призов и интересные кейсы от организаторов.

Танцевальный батл организовали школа танцев format dance studio, комитет по делам молодежи администрации города, при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщают в ведомстве.