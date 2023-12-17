Белые медвежата в новосибирском зоопарке отпраздновали День рождения - умилительные фото

Работники зоопарка приготовили девочкам ледяные тортики с яблоками, тыквой и морковкой. Родители тоже от лакомства не отказались.
Все семейство попозировало перед камерами.
В комментариях Белку и Стрелку назвали милашками.
Малыши-медвежата Белка и Стрелка отпраздновали 16 декабря День рождения, передает пресс-служба новосибирского зоопарка. И вместе с этим делится замечательными фото.
Работники зоопарка приготовили девочкам ледяные тортики с яблоками, тыквой и морковкой. Родители тоже от лакомства не отказались.
Все семейство попозировало перед камерами.
В комментариях Белку и Стрелку назвали милашками.
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