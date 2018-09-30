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Беременных, инвалидов и подростков будут лучше кормить в тюрьмах

ФСИН переводит на усиленный рацион питания заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, инвалидов и подростков. 30 сентября вступил в силу приказ Минюста о повышенных нормах питания.

Кухня, кастрюли.
Кухня, кастрюли.
Открытые источники в интернете (СС0)

На усиленный рацион имеют право инвалиды I и II групп, беременные и кормящие женщины и несовершеннолетние, пишет «Интерфакс».

Приказ также регулирует рацион питания «в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно», и нормы замены одних продуктов питания другими.

Кроме того, в документе учтены рекомендуемые Минздравом России нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп, утверждают в Минюсте.

В ведомстве не уточнили, какими конкретно продуктами будут снабжать перечисленные категории заключенных.

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