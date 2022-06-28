Бесценные моменты общения. Как в Барнауле прошел загородный пикник для VIP-персон

23 июня загородный комплекс « Золотая подкова » принимал почетных гостей. Пикник для представителей бизнес-сообщества организовал ИД «Алтапресс». Свежий воздух, интересные площадки, вкусные напитки и закуски, а, главное — бесценная возможность для общения — всем этим был наполнен прекрасный вечер. Как он прошел, и что еще ждет впереди, в репортаже altapress.ru.

Где проходил пикник

Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина.

Комплекс «Золотая подкова» подходит для загородного пикника как нельзя лучше. Здесь есть все — пьянящий аромат леса, тень деревьев и уединение в черте города. А еще это шикарная площадка с высоким уровнем сервиса и европейской кухней.

О «Золотой подкове» первые лица знают не понаслышке: именно здесь «Алтапресс» проводит свой «Мужской клуб» — встречи только для сильной половины человечества.

Прошедший загородный пикник был без гендерных ограничений, и прекрасные дамы стали его настоящим украшением.

Чем он был наполнен

Первая половина вечера прошла на уличной площадке. В зоне Банка ВТБ была возможность обсудить финансовые вопросы и получить дельные советы, как грамотно распоряжаться своими средствами.

В локации от музея «Мир камня» проходил интерактив с подарком в виде минералов и дегустацией съедобных камней-комплиментов. И такие, оказывается, бывают.

Приехала на пикник и единственная в Сибири женщина-кузнец Анна Билецкая. Член Союза художников-кузнецов России, участник российских и международных выставок и фестивалей показала изделия из собственной мастерской и рассказала, как овладела мужским ремеслом.

Сеть салонов «Мастерская домашнего уюта» провела для гостей мастер-класс по сервировке стола.

Консультативно-диагностический медицинский центр «Добрый доктор» подарил гостям приятные полезные сладости.

Ювелирный Дом «ЭЛИТА» подготовил шикарную зону с украшениями.

ГК «Алгоритм», один из крупнейших девелоперов Алтайского края, представил масштабный проект жилой застройки в нашем городе. Новый квартал расположился на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, недалеко от ТЦ «Арена». NEW TERRA — территория новой жизни.

Педагог по рисованию федеральной сети центров помощи в обучении «ИнПро» создал вместе с гостями прекрасную летний пейзаж в технике «акрил на холсте». Каждый мог попробовать себя в роли художника и поучаствовал в коллективном творчестве.

Компания «Альбион-Моторс» тут же, на площадке, представила своих новых «красавцев» — автомобили китайского премиум-бренда EXEED. Записаться на тест-драйв можно было у представителей дилера.

Во второй половине вечера гости перешли в «Белый зал» «Золотой подковы». Здесь прошел уникальный моноспекталь «Про Федота-Стрельца, удалого молодца» по пьесе Леонида Филатова от актрисы театра кукол «Сказка» Алены Елясовой.

Чем угощали гостей

Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина. Загородный пикник для первых лиц от издательсского дома «Алтапресс» и загородного комплекса «Золотая подкова». Фото Дмитрия Лямзина.

Загородный пикник — это не только интересно, но еще и вкусно. Гости распробовали фуршет от «Золотой подковы», вкуснейшие сыры от «Фермы Алтая», сладкие угощения от пекарни-кондитерской «Ля Френч», прохладительные напитки от компании «Бочкари», освежающие кислородные коктейли от санатория «Сосновый бор» и конфеты ручной работы от «Музея шоколадного мастерства». Вкуснейшую рыбу собственного производства представила компания «Сибирский Осетр 22», а морепродукты — компания «Три карпа».

Чего ждать впереди

Загородный пикник — это только начало в череде интересных событий, которые готовит ИД «Алтапресс» для постоянных гостей и партнеров.

В августе пройдет традиционная «Летняя встреча предпринимателей». В сентябре прекрасные представительницы бизнес-собщества соберутся на «Женском клубе».

Время мужчин и их «Мужского клуба» наступит в октябре.





* По вопросам партнёрства можно обратиться по тел. 63−15−10.