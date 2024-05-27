Бизнесмен Эмин Агаларов снова женился на модели Алене Гавриловой.

Они расстались четыре года назад, напоминает starhit.ru. Но, видимо, решили во второй раз войти в одну и ту же реку.

Сначала пара расписалась в одном из московских загсов, а вечером собрала друзей на закрытое торжество.

Всех гостей заранее попросили не делиться кадрами с праздника в соцсетях.

У Эмина и Алены есть общая дочь Афина.

Ранее Собчак провела гламурную вечеринку в компании участника президентских выборов и миллиардера. Ксения тайно провела Рождество в Куршевеле на закрытой вечеринке Михаила Прохорова.

Якобы Собчак пыталась скрыть поездку на известный горнолыжный курорт в Альпах, поэтому и не сообщила о ней в соцсетях.

Служба безопасности там сработала на отлично — поэтому подробности вечеринки в сеть не утекли.

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