Безымянные дома, красивый самолет и психбольница. Что мы знаем о Новосиликатном — одном из самых «дальних» микрорайонов Барнаула

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Поселок Новосиликатный появился в 1957 году, когда в Барнауле запустили комбинат строительных материалов. Тогда же для его рабочих начали строить жилье, а территорию завода вместе с прилегающими к нему землями решили включить в черту Барнаула.
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К 2007 году территория Новосиликатного включала в себя микрорайон Куета, Инициативный Газобетонный, Кирзавод и Водник.
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Кстати, изначально в Новосиликатном не было улиц, а дома были просто пронумерованы. Единственным общественным зданием в 1957 году была столовая.
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5 апреля 1978 года Новосиликатный стал частью Индустриального района. Но сначала в статусе поселка. Звание микрорайона он получил только в 2003 году.
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В 2007 году к 50-летию Новосиликатного в сквере Победы установили самолет Л-39 и открыли музей, посвященный истории микрорайона. А неподалеку установили памятный знак 80-летию В. М. Шукшина — в форме катушек с кинолентой и книги с надписью: «…не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла…».
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В 2010 году ко Дню города в сквере Победы Новосиликатного появились двухметровые буквы «БАРНАУЛ». Они вызвали ажиотаж: местные жители толпами фотографировались возле арт-объекта. Увы, после праздника буквы убрали.
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В лесу за краевой психиатрической больницей имени Эрдмана ежегодно проводят соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию.
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Сейчас Новосиликатный — вполне уютный микрорайон, который совмещает в себе как старые постройки, так и новую инфраструктуру. Здесь чистые дворы, аккуратные детские площадки и старенькие авто, подмигивающие круглыми фарами.