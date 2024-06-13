Билайн усилит сеть 4G за счет отказа от 3G еще на нескольких территориях Алтайского края

Во второй половине июня билайн планирует провести на ряде территорий Алтайского края следующий этап передачи имеющихся частот из сети 3G в более современный и эффективный 4G. Основная цель, которую преследует оператор — грамотно распорядиться ресурсами и создать максимально производительную сеть 4G в регионе. Такое решение позволит увеличить покрытие связью четвертого поколения и скорости мобильного интернета, а, значит, и комфорт клиентов в процессе пользования услугами.

В зону июньского этапа отказа от 3G в пользу 4G попадут: города Заринск, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Алейск, а также полностью районы (включая трассы) Калманский, Топчихинский, Алейский, Шмпуновский, Поспелихинский, Новочихинский, Первомайский, Косихинский, Тальменский, Троицкий, Смоленский, Советский, Алтайский, Бийский (пока за исключением г. Бийска), Красногорский, Солтонский, Целинный, Ельцовский, Тогульский, Кытиановский, Заринский (пока за исключение г. Заринска), Залесовский.

Таким образом билайн завершит перевод частот на всей территория края, останутся только несколько крупнейших городов, в том числе, столица региона Барнаул.

В новый этап нашей программы перевода частот из 3G в 4G попадают трассы. Трассы — это всегда одновременно важная зона для развития сети, но и очень сложная за счёт огромных расстояний и небольшого числа постоянных пользователей. Наше решение позволит заметно нарастить покрытие 4G на трассах, что скажется на комфорте и безопасности путников во время движения. По итогам июньского этапа улучшений частоты будут переведены во всем крае. Останутся Рубцовск, Бийск и Барнаул. Для работы с этими городами мы уже проводим тщательную подготовку, чтобы процесс перехода остался для клиентов максимально незаметным, а результаты порадовали, — комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Напомним, что билайн планирует в 2024 году полностью завершить перевод частот в Алтайском крае, сделав регион первым на территории Сибири и одним из первых в России, где была полностью успешно реализовано задача.

Голосовая связь останется доступной, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перевод частот в 4G сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE)*. В малых населенных пунктах, подключенных в рамках программы Устранения цифрового неравенства, голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

Подробнее о переходе в 4G: Попробуйте 4G — Алтайский край (beeline.ru).

Билайн усилит сеть 4G за счет отказа от 3G. Источник: компания «ВымпелКом».

билайн анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит смс или роботизированный звонок.

* голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

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