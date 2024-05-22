Оценивая своим профессиональным взглядом урожай, глава КФХ Александр Степанов говорит, что качество перезимовавшей кукурузы неважное. Зерно сыроватое. Точнее станет ясно, когда придут лабораторные результаты. Некондицию придется утилизировать.
Средняя урожайность убранной с 130-ти гектаров кукурузы составила 10-15 ц/га, предварительные потери по ней — 60-70%, финансовые — 1 -1,5 млн рублей.
«Это не критическая сумма для экономики нашего предприятия. Понятно, сейчас важна каждая копейка, но хоть что-то мы все же выручим, но затраты, понятное дело, не окупим. В сельском хозяйстве без рисков не бывает и к таким сюрпризам нужно быть готовыми», — говорит руководитель «Березовой рощи».
Аграрий вспоминает 2014 год. Тогда под снег ушел подсолнечник, погибло 90%, соя вымерзла полностью. Ущерб составил 20 млн рублей при обороте сельхозпредприятия в 40 млн. Фермерское хозяйство было близко к банкротству, но выстояло.
В целом, отмечает Степанов, посевная идет в штатном режиме. Почва, в том числе и по влагозапасам, обещает дать богатый урожай. Это-то и пугает фермера.
«Это раньше мы хлопали в ладоши, собрав по 40 ц/га. Сейчас, в условиях переизбытка зерна, — лишние хлопоты. На пользу экономики озяйства большой урожай не сыграет, так как цены на него поползут вниз. Пусть лучше будет ровно — без серьезных скачков и резких падений», — считает калманский фермер.
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