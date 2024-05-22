На землях «Березовой рощи» Калманского района кипит не только посевная, но и уборочная кампания. Комбайны молотят кукурузу, оставшуюся в поле с осени прошлого года. Из-за зарядивших в уборку дождей, аграрии не успели ее убрать и оставили зимовать под снегом.

Оценивая своим профессиональным взглядом урожай, глава КФХ Александр Степанов говорит, что качество перезимовавшей кукурузы неважное. Зерно сыроватое. Точнее станет ясно, когда придут лабораторные результаты. Некондицию придется утилизировать.

Средняя урожайность убранной с 130-ти гектаров кукурузы составила 10-15 ц/га, предварительные потери по ней — 60-70%, финансовые — 1 -1,5 млн рублей.

«Это не критическая сумма для экономики нашего предприятия. Понятно, сейчас важна каждая копейка, но хоть что-то мы все же выручим, но затраты, понятное дело, не окупим. В сельском хозяйстве без рисков не бывает и к таким сюрпризам нужно быть готовыми», — говорит руководитель «Березовой рощи».

Аграрий вспоминает 2014 год. Тогда под снег ушел подсолнечник, погибло 90%, соя вымерзла полностью. Ущерб составил 20 млн рублей при обороте сельхозпредприятия в 40 млн. Фермерское хозяйство было близко к банкротству, но выстояло.

В целом, отмечает Степанов, посевная идет в штатном режиме. Почва, в том числе и по влагозапасам, обещает дать богатый урожай. Это-то и пугает фермера.

«Это раньше мы хлопали в ладоши, собрав по 40 ц/га. Сейчас, в условиях переизбытка зерна, — лишние хлопоты. На пользу экономики озяйства большой урожай не сыграет, так как цены на него поползут вниз. Пусть лучше будет ровно — без серьезных скачков и резких падений», — считает калманский фермер.

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