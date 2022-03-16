16 марта
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Жизнь

Бывший главврач красноярского перинатального центра приговорен к 10 годам колонии

Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему главному врачу красноярского перинатального центра Андрею Павлову и экс-главной медсестре перинатального центра Лидии Клитенкович, обвиняемым в получении взяток, сообщает «Интерфакс».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

«Павлову назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 7 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 7 лет», — говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Клитенкович назначен штраф в размере 6 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 7 лет.

Им инкриминировались п.п. «а, в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Но от наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, подсудимые освобождены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Что произошло

С января 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, лично и через посредника получали взятки и части от общей суммы взяток от 10 до 750 тыс. рублей — всего более 5,5 млн рублей.

Взятки передавались представителями медицинских компаний Красноярска и Новосибирска за совершение действий в их интересах при заключении госконтрактов и договоров на поставку медицинских товаров.

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