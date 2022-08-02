Бийскую школу-интернат № 1 капитально ремонтируют по инициативе «Единой России»

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализцию которой инициировала «Единая Россия», в бийской школе-интернате № 1 с конца мая капитально ремонтируют кровлю. Ход работ накануне проконтролировали депутаты Думы города Бийска Наталья Быкова и Александр Вишняков .

Образовательное учреждение было построено в 1963 году и до сих пор капитально не ремонтировалось. Последние 17 лет в особенно плачевном состоянии пребывала кровля. Она протекала в спальне и в учебных классах.

«Мы старались на крышу не залезать. Если что-то нужно было отремонтировать, делали это изнутри, с чердака. Во время ветра могло сорвать часть шифера, — рассказал директор школы-интернат № 1 Евгений Макушин. — Ремонт нормальный внутри здания не делали из-за протечек, теперь мы этим займемся».

Рабочие уже поменяли кровлю над спальным корпусом, полностью работы завершатся к 31 августа.

Всего на капитальный ремонт бийской школе-интернату № 1 выделено почти 7 млн рублей, еще 3 млн рублей — на приобретение новых компьютеров, оргтехники и мебели, отметил Александр Вишняков.

«За два года в Алтайском крае в рамках федеральной программы „Модернизация школьных систем образования“ будет отремонтировано 43 школы, это беспрецедентно. В нашей школе-интернате обучаются и живут 175 детей. Сегодня нет никаких сомнений, что 1 сентября они придут в здание с новой крепкой крышей», — сказала по итогам инспекции Наталья Быкова.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. В 2022 году на капитальный ремонт школ из федерального бюджета выделено 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть больше 25 млрд. За два года по всей стране должны быть отремонтированы 2065 школ, из них в этом году — 1653 школы.