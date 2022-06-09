Бизнес и спорт: итоги спортивных достижений алтайских предпринимателей

В этом году Спартакиада объединила 200 человек, 150 из которых — собственники бизнеса или представители профильных структур поддержки предпринимательства. Набралось 12 команд:
- «Опора России» Алтайское региональное отделение;
- «Мой бизнес 22»;
- Родинский союз предпринимателей;
- Команда под флагом Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- Команда «Президенты», сборная из выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров;
- Команда Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (структурное подразделение ОАО «РЖД») — сокращенно МЧ 4;
- Команда «Комбината Алтайтара»;
- Команда предпринимателей Шипуновского района;
- Команда Красногорского района;
- Команда ЗАТО Сибирский;
- Команда «Азбука бокса»;
- Команда «Барнаульского молочного комбината».
Приятно, что география мероприятия расширяется с каждым годом, так, добавились 4 команды-новичка из Красногорского, Целинного, Шипуновского районов и ЗАТО Сибирский.
«Вот уже в четвёртый раз, с учётом зимней Спартакиады в 2020 году, мы собираемся с вами для участия в спортивном празднике, который приурочен к месячнику предпринимателя. Очень приятно видеть новые лица, раз они есть, значит есть и интерес к подобного рода мероприятиям», — поприветствовал спортсменов-любителей начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, который выступает активным участником сборной команды «Мой бизнес 22»!
Так, «Мой бизнес 22» уверенно вошёл в число лидеров в футболе и поборолся с командой Уполномоченного по защите прав предпринимателей за третье место, в итоге бронза досталась вторым, а золото взяла команда из Шипуновского района.
Впервые на открытии присутствовал президент федерации по бадминтону Алтайского края, Александр Пронин:
«Благодаря Спартакиаде прошлого года, к нам записалось около 10 человек. Теперь они регулярно тренируются и даже участвуют в любительских турнирах». Команда центра «Мой бизнес» уверенно держалась и в бадминтоне, и завоевала серебро!
По окончанию всех восьми направлений команды вышли на улицу для перетягивания каната, в этом году условия допуска были следующие: от команды 3 мужчины и 3 женщины. В данном направлении участие не принимали лишь две команды: Шипуновский район и МЧ4. По итогам самыми сильными и выносливыми оказалась команда Красногорского района, серебро досталось «Комбинату Алтайтара», третье место заняла команда центра «Мой бизнес 22».
В этом году в самом не женском виде спорта — гирях, участие приняла Кристина Горн из команды «Азбука бокса», подняв 16-ти килограммовую гирю 61 раз за 4 минуты, за что девушка была награждена золотой медалью.
Распределение итоговых призовых мест всегда становится неожиданностью как для судей, так и самих участников, к тому же в этом году судейской комиссии пришлось собираться дважды для перепроверки результатов, последняя комиссия состоялась 5 июня, по итогам которой было принято решение дополнительно присудить третье место одной из команд, так как было набрано одинаковое количество очков. Таким образом призовые места кубка Спартакиады 2022 года распределились следующим образом:
- 3 место — Красногорский район, команда Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- 2 место — Родинский район;
- 1 место — «Комбинат Алтайтара».
Кстати, желающие могли сдать нормы ГТО: можно было попробовать свои силы в трёх направлениях для женщин и четырёх для мужчин и, в случае удачной сдачи нормативов, закончить процедуру сдачи уже в самом центре «ГТО».
Изюминкой соревнований стала площадка Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, организованная на Спартакиаде впервые.
По итогам на память о Спартакиаде каждый участник команды мог самостоятельно отчеканить себе счастливую монету с логотипом мероприятия. А также получить подарки от партнёров соревнований: ТМ «Зимаречье», сети клиник «Здоровое поколение», боксерского клуба «Азбука бокса», компании «7 небо».
Спортивная часть, завершающая мероприятия ежегодного Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края находит всё больший отклик, а значит будет продолжена и в дальнейшем.
Итоговая таблица спартакиады
|
Название
команды
|
Стритбол
|
Бадминтон
|
Гири
|
Футбол
|
Наст. теннис
|
Шахматы
|
Петанк
|
Канат
|
Дартс
|
Итого
|
Место
|
Опора России
|
|
1/30
|
9/18
|
5/22
|
|
1/30
|
5/22
|
5/22
|
4/23
|
127
|
5
|
Опора России-2
|
|
4/23
|
|
|
|
4/23
|
9/18
|
|
|
|
|
Опора России-3
|
|
|
|
|
|
|
9/18
|
|
|
|
|
Седьмое небо
|
|
|
|
|
3/25
|
|
|
|
|
|
|
Мой бизнес 22
|
5/22
|
2/27
|
6/21
|
4/23
|
6/21
|
8/19
|
8/19
|
3/25
|
12/15
|
118
|
6
|
Мой бизнес 22 (2)
|
|
|
|
|
9/18
|
|
|
|
|
|
|
Президенты
|
7/20
|
11/16
|
|
7/20
|
11/16
|
9 /18
|
4 /23
|
5/22
|
7/20
|
105
|
11
|
Алтайтара
|
1/30
|
5 /22
|
7/20
|
5/22
|
2/27
|
10/17
|
13/14
|
2 /27
|
1 /30
|
136
|
1
|
Алтайтара 2
|
|
|
|
|
|
|
13/14
|
|
|
|
|
Родино
|
3/25
|
11/16
|
4/23
|
2/27
|
|
2/27
|
1/30
|
5/22
|
2/27
|
136
|
2
|
Родино 2
|
|
|
|
|
|
|
5 /22
|
|
5 /22
|
|
|
Шипуново
|
4/23
|
|
|
1/30
|
10/17
|
7/20
|
3/25
|
|
10/17
|
115
|
7
|
Красногор. р-он
|
2/27
|
7/20
|
2/27
|
10/17
|
5 /22
|
12/15
|
5/22
|
1/30
|
5/22
|
128
|
3
|
ЗАТО Сибирский
|
8/19
|
6/21
|
3/25
|
7/20
|
13/14
|
11/16
|
9/18
|
5/22
|
13/14
|
107
|
10
|
ЗАТО Сибирский2
|
|
9/18
|
|
|
|
|
9/18
|
|
11/16
|
|
|
Азбука бокса
|
6/21
|
8/19
|
10/17
|
12/15
|
7/20
|
|
13/14
|
10/17
|
9 /18
|
95
|
12
|
МЧ 4
|
|
|
8/19
|
10/17
|
1/30
|
6/21
|
|
|
3/25
|
112
|
8
|
БМК
|
|
|
5/22
|
7/20
|
8/19
|
3/25
|
|
4/23
|
|
109
|
9
|
Уполномоченные 1
|
|
3/25
|
1/30
|
|
4/23
|
5/22
|
2/26
|
5/22
|
8/19
|
128
|
3
|
Уполномоченные 2
|
|
10/17
|
|
|
12/15
|
|
|
|
|
|
|
Бартекс
|
|
|
|
3/25
|
|
|
|
|
|
|