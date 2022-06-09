Бизнес и спорт: итоги спортивных достижений алтайских предпринимателей

4 июня в спортивном клубе «Темп» отгремела III летняя краевая Спартакиада для предпринимателей! Третий год подряд бизнесмены со всего Алтайского края поддерживают традицию ставить спортивные рекорды и, вдохновляясь победами в спорте, достигать высших результатов в бизнесе.

В этом году Спартакиада объединила 200 человек, 150 из которых — собственники бизнеса или представители профильных структур поддержки предпринимательства. Набралось 12 команд:

«Опора России» Алтайское региональное отделение; «Мой бизнес 22»; Родинский союз предпринимателей; Команда под флагом Уполномоченного по защите прав предпринимателей; Команда «Президенты», сборная из выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров; Команда Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций ( структурное подразделение ОАО «РЖД») — сокращенно МЧ 4; Команда «Комбината Алтайтара»; Команда предпринимателей Шипуновского района; Команда Красногорского района; Команда ЗАТО Сибирский; Команда «Азбука бокса»; Команда «Барнаульского молочного комбината».

III летняя краевая Спартакиада для предпринимателей. Центр «Мой бизнес»

Приятно, что география мероприятия расширяется с каждым годом, так, добавились 4 команды-новичка из Красногорского, Целинного, Шипуновского районов и ЗАТО Сибирский.

«Вот уже в четвёртый раз, с учётом зимней Спартакиады в 2020 году, мы собираемся с вами для участия в спортивном празднике, который приурочен к месячнику предпринимателя. Очень приятно видеть новые лица, раз они есть, значит есть и интерес к подобного рода мероприятиям», — поприветствовал спортсменов-любителей начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, который выступает активным участником сборной команды «Мой бизнес 22»!

III летняя краевая Спартакиада для предпринимателей. Центр «Мой бизнес»

Так, «Мой бизнес 22» уверенно вошёл в число лидеров в футболе и поборолся с командой Уполномоченного по защите прав предпринимателей за третье место, в итоге бронза досталась вторым, а золото взяла команда из Шипуновского района.

Впервые на открытии присутствовал президент федерации по бадминтону Алтайского края, Александр Пронин:

«Благодаря Спартакиаде прошлого года, к нам записалось около 10 человек. Теперь они регулярно тренируются и даже участвуют в любительских турнирах». Команда центра «Мой бизнес» уверенно держалась и в бадминтоне, и завоевала серебро!

По окончанию всех восьми направлений команды вышли на улицу для перетягивания каната, в этом году условия допуска были следующие: от команды 3 мужчины и 3 женщины. В данном направлении участие не принимали лишь две команды: Шипуновский район и МЧ4. По итогам самыми сильными и выносливыми оказалась команда Красногорского района, серебро досталось «Комбинату Алтайтара», третье место заняла команда центра «Мой бизнес 22».

III летняя краевая Спартакиада для предпринимателей. Центр «Мой бизнес»

В этом году в самом не женском виде спорта — гирях, участие приняла Кристина Горн из команды «Азбука бокса», подняв 16-ти килограммовую гирю 61 раз за 4 минуты, за что девушка была награждена золотой медалью.

Распределение итоговых призовых мест всегда становится неожиданностью как для судей, так и самих участников, к тому же в этом году судейской комиссии пришлось собираться дважды для перепроверки результатов, последняя комиссия состоялась 5 июня, по итогам которой было принято решение дополнительно присудить третье место одной из команд, так как было набрано одинаковое количество очков. Таким образом призовые места кубка Спартакиады 2022 года распределились следующим образом:

3 место — Красногорский район , команда Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

команда Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 2 место — Родинский район;

1 место — «Комбинат Алтайтара».

Кстати, желающие могли сдать нормы ГТО: можно было попробовать свои силы в трёх направлениях для женщин и четырёх для мужчин и, в случае удачной сдачи нормативов, закончить процедуру сдачи уже в самом центре «ГТО».

Изюминкой соревнований стала площадка Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, организованная на Спартакиаде впервые.

По итогам на память о Спартакиаде каждый участник команды мог самостоятельно отчеканить себе счастливую монету с логотипом мероприятия. А также получить подарки от партнёров соревнований: ТМ «Зимаречье», сети клиник «Здоровое поколение», боксерского клуба «Азбука бокса», компании «7 небо».

III летняя краевая Спартакиада для предпринимателей. Центр «Мой бизнес»

Спортивная часть, завершающая мероприятия ежегодного Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края находит всё больший отклик, а значит будет продолжена и в дальнейшем.

Итоговая таблица спартакиады