14 марта
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Жизнь

Благотворительный фонд «Институт Социального Развития» Владимира Лисина получил важную награду за помощь детям

Благотворительному фонду «Институт Социального Развития» Владимира Лисина присуждена награда Союза педиатров РФ. Она вручается за проекты, связанные с организацией комплексной помощи детям с диагнозом ДЦП, редкими генетическими заболеваниями, организацию операций по установке высокотехнологичных конструкций для детей с нейроортопедическими диагнозами.

Руки ребёнка во взрослых руках.
Руки ребёнка во взрослых руках.
Фото: freepik.

БФ «Институт Социального Развития» был создан в 2001 году. Он реализует благотворительные программы в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта, оказывает поддержку слабо защищенным слоям населения. За 20 лет фонд реализовал более 50 проектов на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

В Алтайском крае, Свердловской, Белгородской, Липецкой областях фонд воплощает в жизнь проект «Дети-ангелы». За 2022 год по этой программе было организовано 84 курса реабилитации для 63 детей на сумму более 30 млн рублей.

Благодаря реабилитации маленькие пациенты приобретают новые двигательные навыки: одни более уверенно сидят, укрепляют руки, учатся держать мелкие предметы, другие впервые встают на ноги. Также дети становятся более самостоятельными — могут сами дойти до кухни, налить себе чай. Помогают такие программы не только детям, но и родителям, которые получают рекомендации и обучение работе с детьми в домашних условиях, помощь психолога и эмоциональную разгрузку.

Фото: пресс-служба БФ «Институт социального развития».
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